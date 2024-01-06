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Движение "Хезболлах" обстреляло военную базу в Израиле

Павел Мыльников
6 января 2024 г.

Действующее в Ливане радикальное шиитское движение назвало обстрел базы в окрестностях Мерона реакцией на убийство одного из лидеров ХАМАС. Израиль в ответ на атаку обстрелял ряд объектов "Хезболлах".

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Израильские военные и танк Merkava близ границы с Ливаном
Израильские военные близ границы с ЛиваномФото: Ayal Margolin/Jini via XinHua/dpa/picture alliance

Действующее в Ливане радикальное шиитское движение "Хезболлах" в пятницу, 5 января, заявило об обстреле военной базы около населенного пункта Мерон на севере Израиля. В течение дня по объекту были выпущены 62 ракеты, утверждают в "Хезболлах". По его словам, атака стала "первой реакцией" на убийство замглавы политбюро радикального исламистского движения ХАМАС Салеха аль-Арури в Бейруте.

ЦАХАЛ в ответ обстрелял военные объекты "Хезболлах"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила атаку в окрестностях Мерона. Военным удалось идентифицировать около 40 снарядов на подлете к израильской территории. В ответ в ЦАХАЛ открыли огонь по одной из точек в Ливане, откуда был произведен обстрел. Кроме того, израильские военные самолеты обстреляли военные объекты "Хезболлах" в окрестностях ливанских населенных пунктов Айта-аш-Шаб, Рамье и Ярун. На момент публикации ни одна из сторона не сообщала о возможных жертвах.

Израиль подчеркивает необходимость обеспечить безопасность жителей своих северных районов, призывает "Хезболлах" отойти от границы и угрожает применить военные средства, если желаемого результата не удастся достичь с помощью дипломатии, указывает агентство dpa.

Между тем сотрудники Временных сил ООН в Ливане повысили уровень готовности до второго в списке. Эти миротворцы находятся на израильско-ливанской границе с 1978 года.

Гибель аль-Арури

Салех аль-Арури погиб 2 января в результате атаки израильского беспилотного летательного аппарата на опорный пункт ХАМАС в Бейруте. Аль-Арури был вторым человеком в иерархической структуре ХАМАС. Израиль считал его вдохновителем ряда терактов на Западном берегу реки Иордан и ответственным за деятельность военного подразделения ХАМАС в регионе.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 20 400 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются свыше 100 человек, захваченных 7 октября, а также тела нескольких заложников.

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