ЕС требует аудит палестинского агентства ООН по беженцам

После утверждений властей Израиля об участии ряда сотрудников БАПОР в нападении ХАМАС 7 октября Евросоюз намерен пересмотреть финансирование агентства. Звучат также призывы о его роспуске.

Евросоюз потребовал безотлагательно провести аудит деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР, UNRWA) после утверждений Израиля о том, что некоторые сотрудники агентства участвовали в нападении радикального исламистского движения ХАМАС. Аудит должен проводиться под руководством экспертов, назначенных Европейской комиссией (ЕК), и параллельно с расследованием ООН по этим заявлениям, уточнил представитель ЕК Эрик Мамер в понедельник, 29 января. Кроме того, Брюссель заявил, что пересмотрит вопросо о финансировании агентства.

Немецкий эксперт предлагает распустить БАПОР

Между тем уполномоченный федеральной земли Гессен по борьбе с антисемитизмом Уве Беккер (Uwe Becker) призвал распустить Ближневосточное агентство ООН. "БАПОР - это не организация помощи палестинцам, а организация помощи палестинскому террору", - приводит слова Беккера агентство KNA.

Ни одна другая организация ООН не стоит на пути мирного сосуществования израильтян и палестинцев "так сильно, как это агентство, которое передает ненависть к Израилю от одного поколения палестинских детей к другому и лично связана с ХАМАС", считает Беккер. Он призвал передать гуманитарные задачи БАПОР Управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Германия должна "добиваться прекращения деятельности БАПОР", подчеркнул уполномоченный Гессена по борьбе с антисемитизмом.

Девять стран приостановили финансирование БАПОР

После заявлений Израиля о причастности 12 сотрудников БАПОР к нападению боевиков ХАМАС 7 октября, уже десять стран, включая главных доноров - США и Германию, приостановили финансирование агентства. В их число вошли также Австралия, Великобритания, Италия, Канада, Нидерланды, Румыния, Финляндия и Швейцария. В настоящее время в связи с обвинениями Израиля в ООН проводится расследование.

Ранее в адрес БАПОР неоднократно выдвигались обвинения, касавшиеся, среди прочего, связей с ХАМАС и открыто антиизраильской деятельности. В частности, в 2014 году стало известно, что палестинские террористические организации тайно складировали ракеты в школах UNRWA, а в издаваемых агентством ООН школьных учебниках не признается право на существование Израиля.

ООН просит страны пересмотреть свое решение

Организация Объединенных Наций накануне призвала приостановившие финансирование БАПОР страны пересмотреть свое решение, обещая наказать сотрудников, причастных к нападению боевиков ХАМАС на Израиль. "Я решительно призываю правительства, которые приостановили свои взносы, по крайней мере, гарантировать непрерывность деятельности БАПОР", - заявил генсек ООН Антониу Гутерриш. Он заверил, что каждый сотрудник ООН, причастный к террористическим актам, будет привлечен к ответственности.

По словам Гутерриша, речь может идти об уголовном преследовании. По его сообщению, из 12 сотрудников БАПОР, обвиняемых в причастности к нападению, девять уже уволены, один погиб, а личности двух других выясняются. Агентство Reuters отмечает, что большинство сотрудников ООН пользуются так называемым функциональным иммунитетом, который может снять только генеральный секретарь организации.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 26 тысяч палестинцев. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Смотрите также: