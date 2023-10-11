В Израиле создано чрезвычайное правительство

Главная задачая властей Израиля - победа над ХАМАС, сказал премьер Нетаньяху, объявив о формировании чрезвычайного правительства с участием одного из лидеров оппозиции.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава оппозиционной партии "Государственный лагерь" Бени Ганц договорились в среду, 11 октября, через пять дней после начала войны с ХАМАС, сформировать в стране чрезвычайное правительство.

В состав так называемого военного кабинета войдут сами Нетаньяху и Ганц, а также министр обороны Йоав Галант, говорится в совместном заявлении, которое приводят израильские СМИ. Член "Государственного лагеря", бывший начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Гади Айзенкот и министр по стратегическим вопросам Рон Дермер будут выполнять в нем функции наблюдателей.

Отмечается, что чрезвычайное правительство не будет принимать никаких решений и законопроектов, не касающихся военных действий.

Военный кабинет обещает уничтожить ХАМАС

Выступая с телеобращением к нации, Нетаньяху и Ганц заявили, что решили на время забыть о разногласиях. "Мы оставили в стороне наши разногласия, поскольку на кону - судьба нашей страны", - сказал Нетаньяху. Ганц подтвердил, что согласен с премьером.

Главной задачей чрезвычайного правительства они назвали победу над радикальным исламистским движением. "Все члены ХАМАС могут уже сейчас считать себя мертвыми", - заявил Нетаньяху.

Галант во время того же эфира подчеркнул, что Израиль намерен "стереть ХАМАС с лица земли". По словам главы оборонного ведомства, силы ЦАХАЛа уже перешли в наступление.

Масштабная атака ХАМАС на Израиль

ХАМАС утром 7 октября начал масштабную военную операцию против Израиля и устроил самые массовые расправы над гражданским населением за все время существования израильского государства. Израиль в последующие дни восстановил контроль над утерянными населенными пунктами и над границей с сектором Газа.

Армия обороны Израиля 11 октября продолжила наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. В течение дня воздушная тревога объявлялась на юге, севере и центре Израиля, который подвергается обстрелам со стороны боевиков.

По последним данным, в результате военных действий на территории Израиля погибли свыше 1300 человек, еще более 3000 человек получили ранения. Палестинская сторона сообщала о гибели более 1000 человек и ранении свыше 5000 человек.

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