Иран нарастил темпы производства обогащенного урана

По данным МАГАТЭ, Иран снова нарастил темпы производства обогащенного до 60% урана, выйдя на уровень в девять килограммов в месяц.

Иран снова нарастил темпы производства обогащенного урана, выйдя на уровень в девять килограммов в месяц, сообщает во вторник, 26 декабря, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). По данным агентства Reuters, Исламская Республика обладает достаточным количеством обогащенного до 60% урана, чтобы создать три атомные бомбы на его основе, доведя уровень обогащения до 90 процентов.

Со своей стороны Тегеран опровергает утверждения о том, что его цель - создание атомной бомбы.

Отзыв аккредитации у инспекторов МАГАТЭ в Иране

16 сентября 2023 года Иран сообщил МАГАТЭ, что отзывает аккредитацию у нескольких инспекторов агентства в стране. По данным главы организации Рафаэля Гросси, при этом от работы оказались отстранены около трети всех инспекторов МАГАТЭ в Иране.

18 сентября Германия, Великобритания, Франция и США призвали Иран "немедленно отменить" свое решение. Кроме прочего, в совместном заявлении четырех стран говорилось, что у МАГАТЭ остаются "серьезные, давние и нерешенные вопросы, касающиеся незадекларированных ядерных материалов и осуществляемой в Иране деятельности", на которые Исламская Республика "уже больше четырех лет не отвечает".

Нарушение Ираном обязательств по СВПД

В 2015 году Иран заключил Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) с так называемой "группой шести", в которую вошли США, Россия, Китай, Великобритания, Германия и Франция. План предусматривал постепенно снятие экономических санкций с Ирана в обмен на сворачивание им ядерной программы.

СВПД разрешает Ирану обогащение урана только на 3,67% для использования ядерной энергии в гражданских целях. Пороговое значение обогащения урана для использования в военных целях ядерной энергии составляет 90 процентов.

В 2018 году, когда президентом США был Дональд Трамп, Вашингтон объявил о выходе из соглашения и возобновлении действия ограничительных мер в отношении Ирана. Тегеран, в свою очередь, стал отказываться от соблюдения договора. В числе прочего иранская сторона начала обогащать уран до более высокого уровня, производить металлический уран, вводить в работу более быстрые центрифуги и накапливать значительно больше урана, чем утверждено сделкой.

Переговоры о возобновлении СВПД в Вене, которые начались в апреле 2021 года, зашли в тупик после того, как президентом Ирана был избран сторонник жесткой линии в отношениях с Западом Эбрахим Раиси.

Нынешний президент США Джо Байден заявил о готовности при определенных условиях вернуться в ядерную сделку.

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