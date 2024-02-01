Между тем ученые берлинского фонда "Наука и политика", который консультирует власти ФРГ и Евросоюз, в коцне января 2024 года обнародовали сборник статей под названием "Средние державы - важные действующие лица в международной политике". К одной из таких держав немецкие эксперты отнесли Казахстан, указав на его особую роль в Центральной Азии из-за географического положения и размеров страны.