Евросоюз идет в Центральную Азию: планы и проекты
ЕС пересмотрел свою стратегию по Центральной Азии. Учитывая растущее важное значение региона, Брюссель рассчитывает на тесное сотрудничество с этими странами. Как происходит сближение ЕС и ЦА - в фотогалерее DW.
Новая стратегия ЕС по Центральной Азии
17 января 2024 года депутаты Европарламента приняли резолюцию о пересмотре стратегии ЕС в отношении стран Центральной Азии. "Геополитическая ситуация в регионе меняется, и ЕС было бы разумно использовать это окно возможностей", - заявил автор доклада о стратегии ЕС в регионе, немецкий евродепутат Карстен Люке.
Транскаспийский транспортный коридор
31 января завершился инвестфорум ЕС для Центральной Азии, участники которого договорились о создании Транскаспийского транспортного коридора - в обход РФ. Они поставили себе цель, чтобы доставка грузов от восточного побережья Китая до, например, Польши, длилась менее 15 дней. Зампред ЕК Валдис Домбровскис объявил на форуме об обязательстве ЕС инвестировать 10 млрд евро в этот коридор.
Первый саммит ЕС - Центральная Азия
На апрель 2024 года года запланирован первый саммит стран Евросоюза и Центральной Азии, который пройдет в Узбекистане. ЕС на нем будут представлять глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и председатель Евросовета Шарль Мишель.
"Превратить глобальные вызовы в совместные возможности"
В рамках подготовки к саммиту главы МИД пяти стран Центральной Азии 23 октября 2023 года в Люксембурге впервые встретились с представителями всех 27 стран-членов ЕС. Евросоюз "готов предложить странам Центральной Азии партнерство, чтобы превратить глобальные вызовы в совместные возможности", заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Особая роль Казахстана
Между тем ученые берлинского фонда "Наука и политика", который консультирует власти ФРГ и Евросоюз, в коцне января 2024 года обнародовали сборник статей под названием "Средние державы - важные действующие лица в международной политике". К одной из таких держав немецкие эксперты отнесли Казахстан, указав на его особую роль в Центральной Азии из-за географического положения и размеров страны.
"Зеленый" водород из Казахстана
В июне 2023 года в Казахстане побывал президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (на фото слева), посетивший стройку вблизи порта Курык. Через семь лет там начнет работу производственный комплекс, который к 2032 году должен ежегодно выпускать до 2 млн тонн "зеленого" водорода. Инициатор этого гигантского энергетического проекта - гендиректор компании Hyrasia One Вольфганг Кропп (на фото в центре).
Саммит в формате "С5+1"
В конце сентября 2023 года в немецкой столице принимали лидеров пяти стран Центральной Азии. По итогам саммита в формате "С5+1" было объявлено о создании "стратегического регионального партнерства" между ФРГ и пятеркой центральноазиатских государств.
Развитие торговли, "зеленых" технологий и цифровой связи
Ранее, в начале мая, в Астане состоялся Второй экономический форум "Европейский Союз - Центральная Азия". Его участники договорились об увеличении взаимной торговли, развитии "зеленых" технологий и цифровой связи, а также о разработке новых маршрутов для поставок товаров из Центральной Азии на мировые рынки.