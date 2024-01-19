Как в Кыргызстане спасают снежного барса

В Кыргызстане снежного барса признали национальным символом страны. Соответствующий указ президент Садыр Жапаров подписал 30 декабря 2023 года. В этой связи глава государства поручил кабинету министров помимо прочего принять меры по защите популяции снежного барса, а также его экосистемы в республике.

"Снежный барс внесен в красный список Международного союза охраны природы и имеет статус редкого или исчезающего вида в 12 странах мира", - говорится в сообщении пресс-службы президента. К тому же отмечается, что снежный барс является индикатором стабильности и здоровья горной экосистемы, которая занимает 1/3 глобальной территории.

НПО стоят на защите снежного барса

Директор фонда Snow Leopard Foundation in Kyrgyzstan (SLF) Жумабай уулу Кубанычбек Фото: Katerina Khvan/DW

На сегодняшний день работу по сохранению снежного барса в Кыргызстане наряду с государством ведут и неправительственные организации. В их числе – общественный фонд Snow Leopard Foundation in Kyrgyzstan (SLF). Директор фонда Жумабай уулу Кубанычбек делится: с одной стороны, снежного барса в Кыргызстане воспринимают как священное животное. С другой - чабаны, в случае, если барсы нападают на домашний скот, готовы их убить. По словам собеседника, чтобы снизить риск конфликтов, по одной из программ строят специальные кошары, защищающие от нападения снежного барса. Одна кошара способна вместить 350 штук овец. На данный момент построено 10 таких загонов. Кроме того, подписываются договоры с чабанами, что те не будут стрелять в снежных барсов, если увидят их в округе.

Директор фонда рассказывает, что также в ходе проекта "Исчезающие сокровища", направленного на адаптацию к изменению климата, местным общинам предлагают вместо разведения скота альтернативные источники дохода. Например, пчеловодство: по проекту 3 села получили по 50 штук пчелиных ульев. "Мы предлагаем и показываем, что, чтобы получить мед, не надо ехать в высокогорье на пастбища и жить там целое лето", - поясняет Кубанычбек. И добавляет, что расходы на покупку ульев оправдываются в среднем за 2 года. В рамках проекта подписано соглашение, по которому 20% прибыли от пчеловодства будет направлено на природоохранные цели, а местное население обязуется не заниматься незаконной охотой на снежного барса и его кормовую базу.

В настоящее время официальных данных о количество снежных барсов на территории Кыргызстана нет, но Жумабай уулу Кубанычбек предполагает, что их примерная численность может составлять от 250 до 350 особей.

Сохранить снежного барса поможет местное сообщество

Директор фонда "Илбирс" Заирбек Кубанычбеков Фото: Katerina Khvan/DW

О том, что к работе по сохранению снежного барса необходимо привлекать местное сообщество, говорит директор фонда "Илбирс" Заирбек Кубанычбеков. Он отмечает, что такой подход показывает реальные результаты в долгосрочной перспективе. По его словам, зачастую с нелегальной охотой на местах борются бывшие браконьеры. Руководитель фонда рассказывает, что в некоторых регионах местным жителям помогли создать общественные объединения. Это дает им возможность подать заявку на участие в конкурсе от министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР на получение права ведения охотохозяйственной деятельности на территории охотничьего угодья.

Координатор проекта фонда "Илбирс" по борьбе с нелегальной торговлей дикими животными Максим Кошкин указывает, что местами браконьерство пока еще достигает больших размеров. Снежному барсу опасна, как охота на него, так и на его потенциальную пищу, к примеру, козерогов. Местные жители часто не понимают, что охота на козерога влияет на популяцию снежного барса. Наряду с антибраконьерскими рейдами сотрудники фонда проводят просветительскую деятельность не только среди взрослого населения, но и стараются доносить информацию до детей через школьные мероприятия. И надеются, что "подрастающее поколение при правильном воспитании и подаче информации не будет заниматься браконьерством в будущем".

Снежный барс объединил 12 стран

Руководитель секретариата программы GSLEP Чынгыз Кочоров Фото: Katerina Khvan/DW

Кыргызстан ведет работу по защите снежного барса совместно с другими странами, где обитает это краснокнижное животное. Так, в рамках Глобальной программы по сохранению снежного барса и его экосистем (программа GSLEP) разработана методология по мониторингу численности снежного барса, которую используют все 12 стран ареала его обитания. Руководитель секретариата программы GSLEP Чынгыз Кочоров отмечает, что для мониторинга важен системный подход. В течение четырех лет на основе данных, полученных с фотоловушек, была создана единая база, которая позволяет идентифицировать животных и не повторяться при их подсчете. По словам Кочорова, первые результаты о численности снежных барсов по методологии, разработанной GSLEP, планируют представить в первой половине 2024 года.

Чынгыз Кочоров подчеркивает, что снежный барс объединил 12 стран, в которых он обитает. В рамках GSLEP каждая из участниц программы делится своим опытом по сохранению редкого животного. Например, Кыргызстан изучает опыт коллег из Индии по применению следующей практики: взять территорию охотничьего хозяйства, выкупить там все лицензии, а вместо охоты развивать экотуризм. Подобные меры помогают сохранить снежного барса и его среду обитания.

Согласно программе GSLEP, нужно выдерживать баланс между экономическим развитием и природоохранными мероприятиями.

Помимо всего, в числе основных угроз, способствующих сокращению ареала краснокнижной особи - изменение климата. Согласно научным исследованиям, к 2070 году изменение климата может привести к сокращению среды обитания снежного барса по всему миру на две трети. Такие прогнозы говорят о том, что перед экологами как на национальном, так и международном уровне стоит непростая задача, ведь снежный барс всё еще в опасности.

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