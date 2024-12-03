Прошлое и будущее Аральского моря
В результате экокатастрофы Арал быстрее чем за полвека потерял 90% своего объема. Но сегодня регион вновь переживает трансформацию. Реликты прошлого и приметы будущего на высохшем дне моря - в галерее DW.
Муйнак в советские годы - город-порт у моря
В 1960-х между Муйнаком и Аральском ходили пассажирские и грузовые суда - сейнеры, рыболовецкие шхуны, катера. Это был отдельный мир: на борту праздновали свадьбы, отмечали выпускные вечера, обменивались новостями. Грузооборот достигал 250 тыс. тонн в год. Перевозили хлопок, рыбу, соль и даже... почту.
Зона экологического бедствия
Со дна высохшего моря ежегодно разносятся более 100 млн тонн пыли и ядовитых солей. Их следы находят в Антарктиде, Гренландии, Норвегии. В 1989 году Приаралье стало зоной экологического бедствия. Более 90 дней в году здесь не стихают пыльные бури. У набережной Муйнака ржавеют одинокие остовы кораблей. Их винты врезаются в песок, в иллюминаторы видны наползающие на город барханы.
Территория инноваций
В 2021 году Узбекистан попытался изменить имидж региона. По его инициативе Генассамблея ООН назвала Приаралье местом развития экотехнологий. В Нукусе, в 200 км от Муйнака, открылся Международный инновационный центр. Он высадил на осушенном дне 42 тыс. саженцев саксаула. Каждый из них решили снабдить QR-кодом. Обещали даже установить веб-камеру, чтобы следить онлайн за их ростом.
Амударья отдает почти всю воду на орошение
В Арал до 1960-х годов поступали десятки кубокилометров воды из Амударьи. Но со временем она стала все активнее использоваться для полива хлопка, арбузов, чарджуйских дынь. У разветвленной дельты протянулись частично затопленные рисовые чеки (поля). Сегодня река фактически не питает Арал. Особые опасения вызывает строящийся с 2022 года в Афганистане канал Кош-Тепа - он может забрать 15-20% стока.
Аралкум - одна из самых молодых в мире пустынь
Большая часть Казахстана - полупустыни (14%) и пустыни (44%). Аралкум площадью в 62 тыс км² - самая молодая из них. В 2021 году первый пеший переход через нее совершила британская полярная исследовательница и кузина Елизаветы II - Рози Стэнсер. "Когда мы были там, нам по пути все время попадались скелеты животных - лошадей, верблюдов и крупного рогатого скота", - вспоминала она в интервью Cervest.
Акеспе - поселок, "съеденный" песками
Когда на смену морю пришли пески, в некоторых районах они полностью изменили привычный уклад жизни. Одно из таких мест - бывшая рыбацкая деревушка Акеспе у залива Бутакова. В 2009 году здесь было около 250 жителей. Сегодня это поселок-"призрак". Вокруг него - валы из камыша. Вдоль двух улиц - 20-30 опустевших домов, зияющих провалами окон. Кое-где песок подобрался вплотную к оконным рамам.
Переезжая в новый Акеспе
Дом Айбека - островок жизни и красок в опустевшем Акеспе. На заднем дворе внезапно обнаруживается красный "Иж Планета", под ним - желтая тряпичная кукла. Айбек признается, что вскоре тоже переедет - вслед за остальными жителями. В 1,5-2 км от старого поселка расположился новый Акеспе. Он лучше защищен от песков. Здесь уже протянулись аккуратные ряды недавно выстроенных домов.
Дефицит воды - одна из основных проблем Центральной Азии
По оценкам Всемирного банка, к 2050 году 75 млн человек в центральноазиатском регионе будут испытывать острую нехватку воды. Около 5 млн здесь и в Восточной Европе могут стать внутренне перемещенными лицами из-за изменений климата. Уже сейчас они ощущаются как угроза нацбезопасности. Казахстан готовит новый водный кодекс. Узбекистан в 2024 году начал переход к чрезвычайному режиму экономии воды.
Термальный источник - спа-магнит для туристов
Рыболовством в новом Акеспе заниматься сложно - море ушло на километры. Но в ближайшем будущем доходы могут буквально "забить" из термального источника неподалеку. Его температура зимой и летом неизменна - плюс 62 градуса. "На воды" съезжаются спа-туристы из Кызылорды и Актюбинской области. Пока инфраструктура вокруг - весьма скромная. Но власти уже сказали, что хотят построить тут санаторий.
Аральск: на своей волне
До революции в городе жили уральские купцы, занимавшиеся рыбным промыслом. Через него проходила железная дорога из Оренбурга в Ташкент. Позднее открылся рыбокомбинат. На судоремонтном заводе чинили баркасы и катера. В советские годы вокруг выросли закрытые военные городки. В 250 км - на острове Возрождения - создали полигон "Бархан" для испытаний биологического оружия.
Море как предчувствие
В 1970-х Арал начал отступать, но в порту еще некоторое время пытались поддерживать жизнь. Углубляли землечерпалкой ведущий к нему канал. Судоремонтный завод превратили в вагоноремонтный. Рыбу для "Аралрыбпрома" везли в рефрижираторах через полстраны. После строительства в 2005 году Кокаральской плотины казалось - море возвращается. Но до города оно не дошло около 17 км.
"Зеленый" поворот
В последние годы в Центральной Азии - бум "зеленой" дипломатии. ФРГ в 2020 году дала старт трансграничному диалогу по климату. КНР продвигает "зеленые" аспекты "Пояса и пути". США - в дополнение к дипформату "С5 +1" - запустили бизнес-платформу для региональных инноваций. Казахстан и Узбекистан ускоряют переход к возобновляемой энергетике. Проекты с экосоставляющей - на подъеме.
Саксаульные пустоши
Саксаул, неприхотливый пустынный кустарник, высаживают на высохшем дне Арала с 1970-х. Но никогда прежде это не делалось так целенаправленно и с таким обилием ноу-хау, как сегодня. На участке "Оазис", в 50 км от Каратерена, пробурили скважину для полива. Саженцы выращивают в мешочках и пересаживают с небольшим комком земли. Корни защищают гидрогелем - специальным полимером, удерживающим влагу.
Экосистема "с нуля"
Эксперты уверены: в прежние границы Арал не вернется. Но создать новую, зеленую, экосистему "с нуля" на осушенном дне возможно. В зарослях саксаула стоит высаживать и другие растения: гребенщик, солянку, жузгун. "Смешанные посадки" в пустыне Такла-Макан уже практикуют китайцы. Со временем будет восстановлен и баланс животного мира. Это подтверждают и песчаные суслики - они уже облюбовали "Оазис".