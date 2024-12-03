Большая часть Казахстана - полупустыни (14%) и пустыни (44%). Аралкум площадью в 62 тыс км² - самая молодая из них. В 2021 году первый пеший переход через нее совершила британская полярная исследовательница и кузина Елизаветы II - Рози Стэнсер. "Когда мы были там, нам по пути все время попадались скелеты животных - лошадей, верблюдов и крупного рогатого скота", - вспоминала она в интервью Cervest.