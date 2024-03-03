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Глава ДТЭК видит угрозу проигрыша Украины в энерговойне

Павел Мыльников
3 марта 2024 г.

Победа Украины зависит не только от бойцов на фронте, но и от ситуации в экономике, заявил FT Максим Тимченко. Киев нуждается в помощи Вашингтона в пределах месяца, говорил ранее президент Зеленский.

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Линия электропередачи в Львовской области
Линия электропередачи в Львовской областиФото: Pavlo Palamarchuk/ZUMAPRESS/picture alliance

Украине грозит поражение в "энергетической войне" с Россией, если помощь со стороны США не прибудет в ближайшее время. Об этом генеральный директор украинской энергетической компании ДТЭК Максим Тимченко заявил в интервью изданию Financial Times (FT), опубликованном в воскресенье, 3 марта. Застрявшая в Вашингтоне помощь необходима "в пределах месяца", подчеркивал в конце февраля президент Украины Владимир Зеленский.

Победа Украины "зависит не только от людей на передовой, но и от того, как выживает наша экономика. Как продолжают работать наши производства и обычные компании", - добавил глава ДТЭК. Электроснабжение "одинаково важно летом и зимой", подчеркнул он.

Тимченко: Удары из России все чаще достигают цели

В первые месяцы зимы Украина была более подготовлена и способна защитить свою энергоинфраструктуру, но в последние недели "все больше дронов и ракет достигают своей цели", указал Тимченко. Страна пытается развернуть эффективную систему противовоздушной обороны на фоне истощения западных боеприпасов, пояснил собеседник FT.

"Мы каждую неделю восстанавливаем наше энергетическое оборудование после обстрелов. А ощущение, что мы становимся более незащищенными, очень вредит нашей уверенности", - добавил руководитель ДТЭК. Он призвал не расслабляться в предстоящие полгода, несмотря на ожидаемое снижение спроса на фоне окончания зимы.

Возглавляемое Тимченко предприятие покрывает около 20 процентов энергетических потребностей Украины. С момента полномасштабного российского военного вторжения ДТЭК зафиксировала более 9700 атак по своей инфраструктуре. Почти 160 ударов пришлись на тепловые электростанции, указали в компании.

Законопроект о помощи Украине застрял в Конгрессе

Конгресс США обсуждает законопроект о выделении финансовой помощи Киеву с октября 2023 года. В середине февраля Сенат утвердил инициативу о выделении более 95 млрд долларов (87,5 млрд евро) помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Теперь документ должны утвердить в Палате представителей, однако ее спикер Джеймс Майкл Джонсон заявил, что та, скорее всего, отклонит его. Причина заключается в не прописанных в актуальной редакции документа расходах на ужесточение пограничного контроля на южной границе Соединенных Штатов, на чем настаивает доминирующая в нижней палате Республиканская партия.

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Материал FT

Ukraine risks losing ‘energy war’ with Russia, sector boss warns
www.ft.com