Российские обстрелы повредили 80% электростанций в Украине

В результате российских обстрелов за последние недели были повреждены до 80 процентов тепловых электростанций и более половины гидроэлектростанций Украины. Об этом в понедельник, 8 апреля, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко в беседе с журналистами в Киеве.

По оценке министра, это "крупнейшая атака на энергетический сектор Украины" с начала полномасштабного вторжения России. Российские войска используют "взрывные дроны и ракеты по иранскому образцу", чтобы нанести больший урон при каждом ударе, сказал министр.

Удары РФ по украинским энергообъектам

С конца марта украинские энергетические объекты подвергаются регулярным ударам со стороны российских войск. В результате в некоторых населенных пунктах, включая город-миллионник Харьков на северо-востоке Украины, наблюдаются перебои с электроснабжением.

В интервью DW 6 апреля Галущенко предупредил также об угрозе аварийной ситуации на оккупированной России Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) из-за атак на украинскую энергетическую инфраструктуру. "Сколько еще блэкаутов (до ядерного инцидента. - Ред.) нам предстоит ждать? Девять? Десять? Пятнадцать? Двадцать? То, когда произойдет этот несчастный случай - это только вопрос времени", - заявил он.

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