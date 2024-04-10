Россия вновь атаковала Украину ракетами и беспилотниками

Стратегические бомбардировщики Ту-95МС вылетели из Мурманской области, сообщают ВСУ. Группы БПЛА - от Черного моря. Ракеты ударили по Одесскому району.

Россия в ночь на среду, 11 апреля, возобновила воздушные атаки на Украину О вылете семи стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома Оленья в Мурманской области РФ сообщили Воздушные силы ВСУ .

Согласно этим данным, российские самолеты двигались в направлении пусковых рубежей, "ориентировочное время выхода на пусковые рубежи - 03.40" (по киевскому времени).

Затем поступило сообщено, что в направлении Одессы летит ракета.

Воздушная тревога из-за беспилотников

В некоторых областях Украины в связи с угрозой атаки российских беспилотников объявлена воздушная тревога. Группы БПЛА летят от Херсонской области и акватории Черного моря в северном направлении, сообщили Воздушные силы ВСУ. По сведениям украинских военных, беспилотники двигаются курсом на Криворожский район Днепропетровской области, в северной части этой области, курсом на Харьковскую область, несколько групп БПЛА взяли курс на Одесскую область.

Дроны замечены также в восточной части Кировоградской области, на границе Черкасской и Киевской областей, в восточных и южных частях Винницкой области, на границе Винницкой и Житомирской областей.

Удар по Одесскому району

Накануне вечером российскими баллистическими ракетами был нанесен удар по Одесскому району, в результате чего погибли четыре человека, среди которых 10-летняя девочка, и пострадали еще 14 человек, в том числе четырехлетний ребенок. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По его словам, за жизнь четырех человек, находящихся в тяжелом состоянии, борются врачи, еще пять человек - в состоянии средней тяжести, другие пять имеют легкие ранения.

После предыдущей воздушной атаки РФ в ночь на 10 апреля в Одесской и Николаевской областях были повреждены энергообъекты.