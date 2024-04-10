Война в Украине: готова ли ФРГ принять новых беженцев?

Успехи российской армии в Украине могут привести к увеличению потока беженцев в Германию и ЕС. Готовы ли Берлин и Брюссель к такому сценарию - и что нужно сделать, чтобы его предотвратить?

Эксперты рисуют мрачное будущее в случае победы России в войне против Украины. "Если Путин добьется своих целей, и Украина проиграет войну, это может привести к тому, что еще десять миллионов человек станут беженцами", - описывает радикальный сценарий австрийский эксперт по миграции, глава аналитического института European Stability Initiative (ESI) Геральд Кнаус (Gerald Knaus) в интервью DW.

В настоящее время Россия почти каждый день сообщает о продвижении своих войск в Украине. Обе стороны массивно обстреливают друг друга с помощью ракет и беспилотников. Однако преимущество - на стороне России, которая лучше вооружена и в последнее время открыто начала называть свои действия в Украине "войной", а не "специальной военной операцией". В то же время международная поддержка Украины ослабевает.

Геральд Кнаус Фото: Francesco Scarpa

"Если будут разрушены Харьков и другие крупные города, если будет расти число жертв, а надежда исчезать, тогда мы можем столкнуться с крупнейшим в мире потоком беженцев с 1940-х годов", - предостерегает Кнаус.

С ним не согласен эксперт по внутренней политике немецких социал-демократов Хельге Линд (Helge Lindh). В интервью DW Линд заявил, что "не ожидает такого высокого числа беженцев" из Украины. По его мнению, это может произойти в случае дальнейшего ужесточения военных действий, однако "сейчас не существует угрозы огромной волны беженцев".

В Германии находятся около 1,65 млн украинских беженцев

Когда более двух лет назад Россия в нарушение международного права начала полномасштабное вторжение в Украину, жители ФРГ продемонстрировали искреннюю солидарность с украинцами. Беженцев поддержали и рядовые немцы, и политики. Прибывшим в Германию украинцам не нужно проходить бюрократическую процедуру получения убежища, они сразу могут искать работу и имеют право на социальные льготы, медицинское обслуживание и языковые курсы.

Около 1,65 миллиона из 4,3 миллиона беженцев от войны в Украине в настоящее время находятся в ФРГ, сообщило в конце марта МВД. Их число продолжает расти, и политики оппозиционных консервативных партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС) смотрят на это с беспокойством. "Мы, европейцы, несем особую ответственность за тех, кто приехал к нам из соседних стран, спасаясь от войны. Но, конечно, в какой-то момент наши возможности достигнут своего предела", - сказал DW эксперт ХДС по внутренней политике Торстен Фрай (Thorsten Frei).

На митинге в поддержку Украины, Мюнхен, август 2023 года Фото: Sachelle Babbar/ZUMA/picture alliance

Вскоре после начала полномасштабной российской агрессии большинство беженцев из Украины выехало в соседние страны Центральной и Восточной Европы, прежде всего в Польшу. На пике там было зарегистрировано около 1,6 млн украинцев. Сегодня их чуть меньше миллиона. Сейчас о самом большом среди европейских стран числе украинских беженцев в абсолютном выражении сообщает Германия.

Однако в соотношении числа беженцев к населению страны вырисовывается иная картина, показали расчеты исследователя миграции Кнауса. Так, в Болгарии доля беженцев составляет 3,4 процента, в Чехии - 2,6 процента, в Германии - всего 1,4 процента. При общей численности населения около 38 миллионов Польша также берет на себя заметную часть заботы о беженцах: около 2,6 процента населения страны по-прежнему являются беженцами из Украины.

Призывы к солидарности в Европе

В то же время Торстен Фрай критикует тот факт, что, если рассчитывать в абсолютных цифрах, "Германии приходится справляться с основной тяжестью притока" украинских беженцев. По его мнению, правительство ФРГ должно добиваться более равномерного распределения украинских беженцев в странах Европы. "Один только Баден-Вюртемберг принял больше украинцев, чем вся Франция", - заметил он. В Баден-Вюртемберге проживает 11 миллионов жителей, а во Франции - около 68 миллионов.

Хельге Линд из правящей партии СДПГ отмечает, что беженцы, решая, в какую страну поехать - Францию, Бельгию, Италию - с большей вероятностью отдают предпочтение Германии, поскольку условия здесь благоприятнее с "возможностью прямого трудоустройства и получения больших социальных льгот".

Готова ли Германия к приему большего числа беженцев?

Многие немецкие общины исчерпали возможности для размещения украинских беженцев Фото: Wolfgang Maria Weber/IMAGO

Российская агрессия против Украины приносит все больше жертв и провоцирует новые потоки беженцев. Что будет, если Путин сможет победить или навсегда аннексирует часть Украины и продолжит терроризировать ее население? "ЕС не готов к худшему сценарию, который может последовать", - считает Кнаус.

В Германии политики из правящей коалиции и оппозиционных партий в растерянности, поскольку все больше людей из разных стран обращаются за защитой в Германии. Торстен Фрай из ХДС ожидает, что в этом году, возможно, в Германию прибудут еще 300 тысяч просителей убежища. По его словам, это "напрямую затронет украинских беженцев, которым не хватает жилья и, в частности, возможностей интеграции". Хельге Линд обеспокоен тем, что "местные власти в Германии уже жалуются на то, что достигли предела возможностей". Если приток людей из Украины "снова значительно увеличится, то в ФРГ сразу возобновятся миграционные дебаты", говорит политик.

Но Линд, Фрей и Кнаус сходятся в одном: лучшим способом решения проблемы было бы предоставить Украине массированную военную поддержку, чтобы никому больше не пришлось бежать от войны.

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