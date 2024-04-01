Мэр: В Харькове разрушена почти вся энергоинфраструктура

В Харькове в результате российских обстрелов разрушена почти вся энергетическая инфраструктура, сообщил мэр города Игорь Терехов. Слухи о подготовке наступления РФ на Харьков он называл "информационной спецоперацией".

В Харькове в результате российских обстрелов разрушена почти вся энергетическая инфраструктура. Об этом мэр города Игорь Терехов рассказал в интервью украинскому изданию Liga.net , которое было опубликовано утром в понедельник, 1 апреля.

"Я не знаю, какой план у врага. Уже разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура, частная тоже разбита. Россия хочет нас запугать, но это невозможно. За два года мы видели разные уровни угроз, начиная с ДРГ (диверсионно-разведывательная группа. - Ред.) в самом Харькове. Были времена, когда из практически двухмиллионного города оставалось 300 тысяч (жителей. - Ред.). Однако никто не опускает руки... Мы переживали и более сложные времена - переживем и эти", - сказал Терехов.

По словам мэра, Россия использует против Харькова новые снаряды большего радиуса действия - до 90 км, запуская их из Белгорода и области. При этом чаще всего используются комплексы С-300, снаряды от которых долетают до Харькова за 40 секунд.

Россия готовится наступать на Харьков?

В результате массированного российского удара 22 марта в Харькове были уничтожены тепловая электростанция и все подстанции, без электричества остались 60 процентов домов, встал городской электротранспорт. С тех пор город пережил еще несколько обстрелов, перебои с электричеством продолжаются, несмотря на усилия энергетиков по восстановлению инфраструктуры. Нанесенный городу ущерб мэр оценивает в более чем 10 млн долларов.

В СМИ появилась информация о том, что Россия готовит наступление на Харьков и готовится призвать для этого весной на военную службу еще 300 тысяч человек. Игорь Терехов в том же интервью изданию LIGA.net выразил мнение, что это "информационная спецоперация врага", то есть России. Главком ВСУ Александр Сырский предостерег ВС РФ от новой попытки захватить Харьков, пообещав, что тогда этот город станет для россиян "роковым".

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