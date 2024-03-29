Главком ВСУ Сырский предостерег РФ от наступления на Харьков

Если россияне снова попытаются захватить Харьков, то этот город станет для них "роковым", пообещал украинский главком. Он предупредил, что Харьков очень серьезно подготовлен к обороне.

Главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский предостерег Россию от новой попытки захватить Харьков, предупредив, что это будет иметь для россиян роковые последствия. "Харьков станет для них роковым городом", - сказал он в обнародованном в пятницу, 29 марта, интервью агентству "Укринформ" , комментируя сообщения о возможной подготовке наступления российских войск на Харьков.

"Мы не можем игнорировать какую-либо информацию о подготовке врага к наступательным действиям, поэтому принимаем все меры для адекватного реагирования на такую ​​вероятность. На сегодняшний день проводим большой комплекс работ по фортификационному оборудованию территорий и позиций, устанавливаем комплексную систему заграждений, проводим планирование применения наших войск в случае таких действий", - сообщил Сырский.

При этом украинский главком сослался на прошлый опыт освобождения Харьковской области осенью 2022 года, которым он командовал. "У нас уже есть опыт боевых действий в Харьковской области, нам удалось "просчитать" противника и освободить значительную часть Харьковщины. В это время произошел масштабный обвал русского фронта. Если россияне отправятся туда снова, Харьков станет для них роковым городом", - резюмировал Сырский.

Ожидание возможного наступления на Харьков

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью CBS News, что в ближайшие месяцы - в конце мая или июне - на фронте ожидается новое крупное наступление российских войск. Он не уточнил, о каком именно направлении идет речь.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что следующей целью в войне с Украиной Кремль ставит наступление на Харьков. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что необходимо создать "санитарную зону" вокруг Белгородской области, граничащей с Харьковской областью и подвергающейся регулярным обстрелам со стороны ВСУ.

Источники "Медузы" среди "российских элит" говорили об отсутствии у них информации о том, что решение о масштабном наступлении на Харьков уже принято. В то же время они сходятся во мнении, что это "вполне вероятный сценарий", который теоретически может потребовать новой волны мобилизации.

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