В ФРГ призвали урезать пособия неработающим украинцам

"Тот, кто может исполнять приемлемую работу, должен на нее соглашаться. Иначе пособие должно быть урезано", - подчеркивают в Немецком союзе городов и общин.

Размер социального пособия для украинских беженцев в Германии следует привязать к готовности последних трудоустроиться. Эту позицию Немецкого союза городов и общин выразил его глава Андре Бергхеггер (Andre Berghegger) в интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung , обнародованном в субботу, 24 февраля.

Лишь небольшая доля украинцев, прибывших в ФРГ после начала войны, работает. Большинство же - получает социальное пособие Bürgergeld ("деньги для граждан"), указал Бергхеггер. В соседних с Германией странах, таких, как Дания, Польша или Нидерланды, ситуация иная, подчеркнул он: "Там украинцы имеют гораздо больше стимулов, чтобы устроиться на работу. На это следует ориентироваться и Германии".

Андре Бергхеггер призывает предлагать украинским беженцам вакансии. Тем же, кто без уважительной причины откажется от выхода на работу, нужно сокращать пособия, считают в Немецком союзе городов и общин: "Тот, кто может исполнять приемлемую работу, должен на нее соглашаться. Тот, кто этого не делает, будет получать от государства меньше денег".

Также в Немецком союзе городов и общин предлагают проводить языковые и интеграционные курсы не перед устройством на работу, а параллельно с рабочим процессом, по согласованию с потенциальным работодателем. "Это будет гораздо большим стимулом для быстрого начала работы в Германии", - подчеркивает собеседник NOZ.

Украинцы в Германии

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Германия приняла 1,14 млн беженцев из этой страны. Из них, по данным в Центральном реестре иностранцев, 682 тысячи - женщины и девочки, около 458 тысяч - мужчины и мальчики, а почти 350 тысяч - несовершеннолетние. При этом, как сообщило в середине февраля 2024 года агентство AFP, около 321 тысячи украинских беженцев, прибывших в ФРГ после начала войны, к тому моменту больше там не жили. При этом нет статистических данных, сколько из них вернулись в Украину и сколько переехали в другие страны.

Пособие Bürgergeld в Германии

Решением правительства ФРГ украинцы в Германии были приравнены ко всем прочим жителям Германии, имеющими право на так называемые "деньги для граждан". С 2024 года размер Bürgergeld составляет 563 евро. В домохозяйстве из двух взрослых пособие повысили с 451 евро до 506 евро на человека, к тому же в семьях с детьми до 6 лет детям полагаются впредь 357 евро, подросткам до 14 лет - 390 евро, а несовершеннолетним до 18 лет - 471 евро. Дополнительно оплачиваются жилье и коммунальные услуги.

Также можно получить дотацию на курсы повышения квалификации. К тому же, получатели Bürgergeld - такие же клиенты больничных касс, как и все остальные застрахованные. Только взносы за них платит государство.

По данным немецких властей, Bürgergeld получают примерно 700 тысяч украинцев в Германии, в том числе около 480 тысяч - в трудоспособном возрасте.

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