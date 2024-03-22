Число украинских беженцев в ФРГ выросло до 1,65 млн человек

Согласно данным МВД ФРГ, это на четверть миллиона больше, чем в 2023 году. Немецкие политики предупреждают о перегрузке и призывают к более равномерному распределению беженцев в Европе.

В настоящее время в Германии зарегистрировано около 1,65 миллиона украинцев. По состоянию на 12 марта это приблизительно на 250 000 человек больше, чем в прошлом году, сообщает в пятницу, 22 марта, издание Der Spiegel со ссылкой на ответ федерального Министерства внутренних дел депутату от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Александру Трому (Alexander Throm).

Согласно отчету, на который ссылается издание, количество граждан Украины, которые бегут от российской военной агрессии, сейчас превышает число просителей убежища в Германии из других стран. Тром считает в связи с этим фактом, что федеральное правительство обязано срочно работать над "более равномерным распределением" вновь прибывающих украинских беженцев в других странах Европы. "Германия достигла своего предела", - заявил он в интервью Der Spiegel.

По данным Федерального статистического ведомства, женщины составляют приблизительно 80 процентов украинских граждан в трудоспособном возрасте, которые, спасаясь от войны, нашли c 2022 года убежище в Германии.

До 6 млрд евро на пособия для украинских беженцев

Беженцы из Украины имеют в Германии право на получение так называемого "гражданского пособия" (Bürgergeld), которое выплачивается людям не имеющим работы. Одинокие люди получают 563 евро в месяц. Семейные пары - по 506 евро на человека.

Родители получают также пособие на детей - от 357 до 471 евро в месяц на ребенка, в зависимости от его возраста. Кроме того, государство покрывает расходы на медицинскую страховку, оплату жилья и часть коммунальных услуг, выделяет деньги на покупку мебели для дома и школьных принадлежностей, оплачивает языковые курсы. По оценке федерального министра финансов Кристиана Линднера (Christian Lindner), в бюджете на 2024 год только на пособия для украинцев в Германии будет выделено от 5,5 до 6 млрд евро.

От выпускников языковых курсов ждут быстрого трудоустройства

"Языковой барьер снижается. Настало время идти работать", - адресовал свое заявление беженцам из Украины на пресс-конференции в Берлине в октябре 2023 года министр труда ФРГ Хубертус Хайль (Hubertus Heil). Речь шла вообще о беженцах, имеющих реальную перспективу остаться в стране на длительный срок, но упор был сделан именно на украинцах. "Мы понимаем, что языковые знания важны. Но они не должны быть совершенными", - подчеркнул министр.

Хайль отметил, что в последнее время свыше 100 тысяч беженцев из Украины закончили языковые курсы, а еще примерно 100 тысяч завершат обучение в ближайшие месяцы. В аналогичной ситуации находятся еще 200 тысяч беженцев из других стран.

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