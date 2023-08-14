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Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер прибыл в Киев

Сергей Ромашенко
54 мин. назад

Глава германских свободных демократов впервые посещает Украину. До него в Киеве уже побывали президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

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Министр финансов Германии Кристиан Линднер и посол ФРГ в Украине Мартин Егер на перроне в Киеве
Министр финансов Германии Кристиан Линднер и посол ФРГ в Украине Мартин ЕгерФото: Thomas Imo/photothek/IMAGO

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner) утром в понедельник, 14 августа, прибыл в столицу Украины Киев для политических переговоров. Глава Свободной демократической партии (СвДП) впервые посещает Украину с начала российского вооруженного вторжения в эту страну.

Линднер прибыл в Киев на поезде. До него украинскую столицу уже посещали президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) и целый ряд германских министров. Германия оказывает Украине поддержку, поставляя ей вооружения.

В настоящее время в ФРГ идут дебаты о возможных поставках Киеву крылатых ракет Taurus. Шольц 13 августа сдержанно отнесся к этой идее, подчеркнув, что правительство так же, как и прежде, будет тщательно изучать вопрос перед принятием каждого отдельного решения.

Финансовая поддержка Украины

Германия оказывает Украине и финансовую поддержку. С 2022 года Берлин оказал Украине прямую финансовую помощь в размере 1,5 млрд евро. Кроме того, Германия и другие кредиторы в июле прошлого года пообещали предоставить Украине отсрочку по выплате задолженности.

В марте текущего года мораторий на выплату долгов Украины был продлен до 2027 года. Эта мера была призвана обеспечить Украину дополнительной ликвидностью и обеспечить работоспособность ее государственных институтов, указали в министерстве финансов ФРГ. Украина также получила финансовую помощь от Международного валютного фонда (МВФ).

Германия будет помогать Украине до победы

В годовщину российского вооруженного вторжения в Украину Кристиан Линднер заявил: "В политическом, военном и финансовом отношении мы останемся на стороне Украины до тех пор, пока она не победит". Германия также пообещала Украине поддержку в восстановлении разрушенной в результате войны инфраструктуры. 

С начала войны Киев, по его собственным данным, уже получил от западных союзников финансовую, военную и гуманитарную помощь в объеме 170 млрд евро. Более половины украинского бюджета зависит от иностранного финансирования.

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