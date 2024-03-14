Пожар в лагере для беженцев в Берлине: не исключен поджог

Пожар в лагере для беженцев в Берлине: не исключен поджог14 марта 2024 г.
Пожар, вспыхнувший на территории бывшего берлинского аэропорта Тегель, где расположен один из крупнейших в Германии центров по приему беженцев, начался внутри павильона, где размещались в том числе люди, бежавшие от российской военной агрессии в Украине. "По последним данным, внешнее влияние на павильон можно исключить", - сообщили в среду, 13 марта, в полиции Берлина.
Местная уголовная полиция проводит расследование по подозрению в поджоге. "Пока не установлено, был ли это пожар по неосторожности или же преднамеренный поджог", - отметила представительница правоохранительных органов. Точная причина возгорания пока неизвестна.
Эвакуированы свыше 1000 человек, пострадавших нет
Павильон для временного размещения беженцев в Тегеле загорелся днем 12 марта. Пожар тушили около ста спасателей, однако постройка площадью 1000 квадратных метров полностью сгорела. Сотни находившихся внутри людей смогли вовремя выбраться, никто не пострадал. Медицинские работники в качестве меры предосторожности обследовали девять человек, госпитализация никому не потребовалась, сообщили в полиции.
По информации берлинского управления по делам беженцев, всего эвакуировали более тысячи человек - 301 из загоревшегося павильона, еще 700 - с прилегающей территории. Среди них были дети, кроме того, были спасены домашние животные. Спасатели не допустили распространения огня на другие павильоны. Сейчас людям, лишившимся крова, предоставили альтернативное жилье, сообщили в земельном ведомстве по делам беженцев.
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