Безнал и общественный труд. Новые правила ФРГ для беженцев?

В отдельных федеральных землях ФРГ ввели платежные карты для соискателей убежища вместо выплат пособия наличными. Кроме того, их будут привлекать к общественным работам. На что направлены эти меры и кто их поддерживает?

Иногда немецкие чиновники работают очень быстро. Едва федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) и премьер-министры 16 федеральных земель в ноябре 2023 года согласовали положения о введении платежной карты для лиц, ищущих убежища, как коммунальные власти одного из районов Тюрингии, на востоке Германии, уже ввели ее в действие.

Соискатели убежища там впредь будут получать часть социальных выплат не наличными, а в виде начислений на платежную карту. Речь идет о предоплаченной дебетовой карте, для обслуживания которой не требуется привязка к банковскому счету. Ее можно использовать только для совершения покупок на месте. Снятие наличных с нее исключено, также, как и переводы денежных средств в пределах или за пределы Германии. В настоящее время местные власти во всех федеральных землях активно внедряют платежную карту для соискателей убежища, и к концу 2024 года такие карты должны быть введены по всей стране.

Общественные работы для соискателей убежища

Тюрингия стала пионером не только в введении платежной картыдля соискателей убежища, но и в проведении ряда других новшеств миграционной политики. В одном из районов этой федеральной земли было принято решение, согласно которому, живущие в общежитии мигранты, еще не получившие статус беженца, привлекаются к общественным работам по уборке здания и прилегающей к нему территории. В случае отказа им будет урезано социальное пособие - до 180 евро в месяц.

Мигранты в Германии убирают мусор Фото: Thomas Warnack/dpa/picture alliance

В принципе, трудовая обязанность в виде общественных работ не является чем-то новым, а уже давно регламентирована законодательством. Однако речь в данном случае не идет об обычной работе с соответствующей оплатой труда. По закону, в первые три месяца с момента подачи прошения о предоставлении убежища мигранты не имеют права работать. Затем трудовая обязанность вступает в силу, но в ограниченном порядке, и зависит от ряда моментов, к примеру от того, живет ли соискатель убежища в общежитии, имеет ли он несовершеннолетних детей и так далее. Получить официальное разрешение на работу в Германии можно лишь через полгода.

Что, однако, не означает, что соискатели убежища ее найдут. В феврале 2024 года на бирже труда были зарегистрированы порядка 700 000 человек из восьми стран, откуда идет основной поток мигрантов. Прежде всего, из Сирии и Афганистана. Однако лишь половина из них в действительности могут выйти на работу. Остальные посещают школу, языковые или интеграционные курсы, заняты воспитанием детей или уходом за больными родственниками. Кроме того, надо учитывать, что две трети из этих 700 000 человек могут выполнять лишь вспомогательную работу, вакансий на которую в Германии не так и много.

По закону, соискатели убежища и лица, которым отказано в предоставлении убежища, но которые пока остаются в Германии в ожидании высылки, могут привлекаться к общественным работам продолжительностью до четырех часов в день с оплатой 80 центов за час.

Кто поддерживает нововведения миграционной политики

Политик Христианско-демократического союза (ХДС) из Тюрингии Кристиан Херрготт (Christian Herrgott), активно продвигающий в своем земельном округе новые подходы в области миграционной политики, видит в привлечении соискателей убежища к общественным работам многие преимущества. В частности, это дает возможность трудиться тем, кто не может это делать на регулярной основе, позволяет людям лучше структурировать свой день, а властям экономить на содержании тех, чей статус в Германии еще не определен. "Речь идет о том, чтобы собственным участием возвратить что-то тому, кто оплачивает все - немецкому налогоплательщику", - заявил Херргот в интервью газете Die Welt.

Семья мигрантов в общежитии Фото: epd

Его идеи о привлечении соискателей убежища к общественным работам нашли позитивный отклик среди немцев. По данным последнего исследования социологического института Insa, проведенного для издания Bild am Sonntag, эту идею поддерживают 82 процента опрошенных. 77 процентов респондентов одобряют введение специальной платежной карты для этой категории мигрантов.

Не случайно то, что за ужесточение миграционных норм так активно выступает ХДС в Тюрингии. В сентябре здесь пройдут земельные выборы. Социологические опросы показывают, что победу может одержать правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ). Жесткой миграционной политикой ХДС надеется получить голоса избирателей, которые пока намерены отдать их за АдГ.

Германия - излюбленная цель беженцев

В 2023 году было подано почти 330 000 заявлений с просьбой предоставить убежище в Германии. Это составляет треть от всех заявлений, принятых в 27 странах Евросоюза. Ситуация не изменилась и в 2024 году. Только в январе немецкие власти зарегистрировали 26 000 заявок.

Наплыв мигрантов приводит к ухудшению ситуации на рынке жилья, нехватке мест в детских садах и школах, на языковых и интеграционных курсах. Как показало социологическое исследование Фонда Бертельсмана, хотя в целом, культура гостеприимства немцев остается неизменной, но приток мигрантов вызывает у них беспокойство. 78% респондентов ожидают, что миграция приведет к дополнительным расходам, 74% опасаются нехватки жилья в городах, а 71% встревожен проблемами в школах.

Возможно ли законодательное ограничение миграционного потока?

Политики из немецких оппозиционных партий постоянно требуют в законодательном порядке ввести потолок числа мигрантов, которых страна может принимать за год. Несколько лет назад политики из баварского Христианско-социального союза (ХСС) говорили о 200 000 мигрантах в год. В 2024 году премьер-министр Саксонии из ХДС Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) потребовал ограничить число мигрантов 50-60-ю тысячами в год.

Языковые курсы для мигрантов Фото: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц согласен с тем, что число мигрантов велико, однако он не видит возможности в введении какого-либо потолка по их приему. Это противоречило бы конституционному праву на получение убежища, указывает он.

Ужесточение пограничного режима при въезде в ЕС мало способно ограничить число новых мигрантов. В поисках выхода политики намерены сделать Германию менее привлекательной для соискателей убежища. Этим целям и служат новые правила с платежными картами вместо наличных и попытки привлечь беженцев к общественным работам. Эксперты в области миграционной политики предостерегают от ожидания немедленных результатов подобных нововведений. Однако они необходимы не только для того, чтобы сократить число соискателей убежища, но и для того, чтобы успокоить население и не дать правым популистам из АдГ повод для обвинения других партий в слабости миграционной политики.

Еще одним важным шагом для сдерживания миграционного потока может стать то, что рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища будет осуществляться не в Германии, а за пределами ЕС. Проработкой этой инициативы, которую поддержали как партии правящей коалиции, так и оппозиционные христианские демократы, занимается министерство внутренних дел Германии.

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