Контроль на границах ФРГ продлят не менее чем на два месяца

Министр внутренних дел Германии утверждает, что контроль на границах дает хорошие результаты в борьбе с нелегальной миграцией. Погранконтроль будет продлен еще как минимум на два месяца.

Пограничный контроль на границах Германии с некоторыми странами будет продлен, объявила министр внутренних дел ФРГ Нанси Фезер (Nancy Faeser). "Я продлю временный контроль на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией после 15 декабря как минимум на два месяца", - заявила она в интервью газете Rheinischen Post, опубликованном в пятницу, 8 декабря. По словам министра, европейское законодательство предусматривает такую меру.

Фезер уверена в эффективности пограничного контроля в борьбе с нелегальной миграцией. "Наши меры работают", - заверяет она, убеждая в успешности борьбы с "беспринципным бизнесом проводников мигрантов, которые жестоко рискуют человеческими жизнями". По словам главы МВД Германии, с 16 октября федеральная полиция только на границах с Чехией, Польшей и Швейцарией выявила около 9200 случаев нелегального въезда в страну.

Профсоюз полицейских не согласен с мерами пограничного контроля

При этом в профсоюзе полицейских (GdP) считают, что меры пограничного контроля не годятся для сокращения числа просителей убежища. По словам представителя профсоюза Андреаса Роскопфа (Andreas Roßkopf), этого нельзя добиться "полицейскими средствами".

В интервью Rheinische Post Роскопф подчеркнул, что ответственные за политику безопасности должны отреагировать на то, что, по данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (Bamf), в ноябре был зафиксирован новый максимум - более 35 000 первичных заявлений о предоставлении убежища. "Необходимо разобраться, следует ли тысячам полицейских оставаться на границе или их лучше направить на обеспечение безопасности в городах, а проблему убежища решить в рамках ЕС", - заявил Роскопф.

Стационарный погранконтроль введен на восточных границах Германии

После кризиса вокруг наплыва беженцев в 2015-2016 годах стационарный пограничный контроль Германия проводила только на границе с Австрией. В конце сентября Германия ввела гибкий контроль на границах с Польшей и Чехией, а через месяц на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией и стационарный погранконтроль. По данным министерства внутренних дел ФРГ, каждый четвертый нелегальный мигрант из третьих стран попадает в Германию усилиями контрабандистов. Большинство из них прибывают из Сирии, Афганистана, Турции и Ирака.

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