ФРГ вводит гибкий контроль на границах с Польшей и Чехией

Полицейские в дополнение к выборочным проверкам личных документов будут проводить "гибкие целенаправленные проверки", заявила Нэнси Фезер. Глава МВД ФРГ объяснила это борьбой с нелегальной миграцией.

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) распорядилась ввести дополнительный контроль на границах с Польшей и Чехией на путях нелегального ввоза в страну людей. Речь идет о "гибких целенаправленных проверках", которые будут выполнять служащие федеральной полиции, в дополнение к выборочным проверкам личных документов, сообщила глава МВД ФРГ в среду, 27 сентября. Мера вступает в силу немедленно.

"Мы должны остановить жестокий бизнес контрабандистов, которые рискуют человеческими жизнями ради максимальной прибыли", - подчеркнула Фезер. В то же время необходимо снизить до минимума воздействие нововведений на людей живущих и работающих по разные стороны границы и грузовое сообщание, отметила она.

Берлин вместе с польской и чешской сторонами рассмотрит варианты стационарного пограничного контроля и совместного контроля по обе стороны границ, заявлял представитель немецкого ведомства двумя днями ранее. Однако глава МВД Германии пока воздержалась от установления долгосрочного контроля на границе ФРГ с рядом соседних государств.

Четверть нелегальных мигрантов попадает в ФРГ через контрабандистов

По данным министерства внутренних дел ФРГ, каждый четвертый нелегальный мигрант из третьих стран попадает в Германию усилиями контрабандистов. К концу августа доля таких мигрантов превысила 20,3 тысячи человек, большинство из них прибыли из Сирии, Афганистана, Турции и Ирака.

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