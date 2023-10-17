Австрия вслед за ФРГ вводит контроль на границах

Решение о стационарном контроле на границе с Чехией будет действовать 10 дней и может быть продлено. Контроль усиливают на фоне деятельности банд, переправляющих нелегальных мигрантов.

На фоне усиления деятельности банд, занимающихся незаконной перевозкой людей в страны ЕС, власти Австрии установили стационарные пункты контроля на границе с Чехией. Данные меры принимаются вслед за аналогичными действиями Германии и направлены на то, чтобы предотвратить изменение контрабандистами маршрутов переправки нелегальных мигрантов, заявило МВД в Вене во вторник, 17 октября.

Решение о стационарном контроле на границе с Чехией будет действовать десять дней начиная с 18 октября с возможностью продления.

В свою очередь власти Швейцарии не исключили возможность аналогичных действий. Берн оставляет за собой право принять дополнительные меры на границах в связи с миграционной ситуацией в Европе, заявил представитель швейцарского государственного секретариата по миграции в ответ на запрос агентства dpa. Кроме того, он указал, что проводимый Германией контроль на границе с Швейцарией проводится в координацией с властями соседней страны и носит выборочный и соразмерный характер.

Германия ввела стационарный пограничный контроль на восточных границах

Накануне министр внутренних дел ФРГНэнси Фезер (Nancy Faeser) после долгих колебаний приняла решение о введении стационарного пограничного контроля на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией и уведомила об этом Еврокомиссию. Данное решение она обосновала необходимостью ограничить нелегальную миграцию и усилением борьбы с контрабандистами, указало МВД Германии. При этом все меры на границах по-прежнему будут осуществляться гибко и проводиться с учетом маршрутов контрабандистов, отметили в ведомстве.

По словам Фезер, необходимо пресечь "этот жестокий бизнес с жизнями людей". При этом она напомнила о произошедшем 13 октября дорожно-транспортном происшествии в Баварии, в результате которого погибли семь человек. Решение ФРГ о стационарном погранконтроле также будет действовать на протяжении десяти дней, а затем может быть продлено до двух месяцев. После этого вечером 17 октября федеральная полиция Германии приступила к стационарному пограничному контролю в Саксонии на границах с Польшей и Чехией.

После кризиса вокруг наплыва беженцев в 2015-2016 годах стационарный пограничный контроль Германия проводила только на границе с Австрией. В конце сентября Берлин ввел гибкий контроль на границах с Польшей и Чехией. По данным МВД ФРГ, каждый четвертый нелегальный мигрант из третьих стран попадает в Германию усилиями контрабандистов. К концу августа доля таких мигрантов превысила 20,3 тысячи человек, большинство из них прибыли из Сирии, Афганистана, Турции и Ирака.

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