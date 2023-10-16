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ФРГ вводит стационарный пограничный контроль в Саксонии

Ольга Лебедева
16 октября 2023 г.

Глава МИД ФРГ Нэнси Фезер после долгих колебаний решила ввести стационарный контроль на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией, чтобы ограничить нелегальную миграцию.

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Контроль на границе ФРГ
Контроль на границе ФРГФото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Федеральная полиция Германии готовится приступить к стационарному пограничному контролю в Саксонии на границах с Польшей и Чехией. "Это начнется в ближайшие часы", - заявил представитель управления федеральной полиции в Пирне агентству dpa в понедельник, 16 октября.

Глава МИД ФРГ решила ввести стационарный контроль на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией

Ранее в тот же день министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser) после долгих колебаний приняла решение о введении стационарного пограничного контроля на границах с Польшей, Чехией и Швейцарией и уведомила об этом Еврокомиссию. Данное решение она обосновала необходимостью ограничить нелегальную миграцию и усилением борьбы с контрабандистами, указало МВД Германии. При этом все меры на границах по-прежнему будут осуществляться гибко и проводиться с учетом маршрутов контрабандистов, отметили в ведомстве.

По словам Фезер, необходимо пресечь "этот жестокий бизнес с жизнями людей". При этом она напомнила о произошедшем 13 октября дорожно-транспортном происшествии в Баварии, в результате которого погибли семь человек. Решение о стационарном погранконтроле будет действовать на протяжении десяти дней, а затем может быть продлено до двух месяцев.

После кризиса вокруг наплыва беженцев в 2015-2016 годах стационарный пограничный контроль Германия проводила только на границе с Австрией. В конце сентября Германия ввела гибкий контроль на границах с Польшей и Чехией. По данным министерства внутренних дел ФРГ, каждый четвертый нелегальный мигрант из третьих стран попадает в Германию усилиями контрабандистов. К концу августа доля таких мигрантов превысила 20,3 тысячи человек, большинство из них прибыли из Сирии, Афганистана, Турции и Ирака.

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