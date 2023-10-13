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В Баварии в результате ДТП на автобане погибли семь человек

Сергей Ромашенко
13 октября 2023 г.

Аварию потерпел автомобиль, предположительно перевозивший нелегальных мигрантов. Шофер пытался уйти от полицейского преследования, но не справился с управлением.

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На месте аварии автомобиля
На месте аварииФото: Sven Hoppe/dpa/picture alliance

В Баварии в результате крупного дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля, предположительно перевозившего нелегальных мигрантов, погибли не менее семи человек, еще более десяти человек получили травмы, в том числе тяжелые. Среди жертв есть и дети. Авария произошла в ночь на пятницу, 13 октября, на автобане номер 94 в Верхней Баварии, сообщила полиция города Розенхайм.

По сообщению правоохранительных органов, полностью переполненный автомобиль, в котором находились более 20 человек, пытался уйти от полицейского преследования. Транспортное средство, двигавшееся с востока в направлении Мюнхена, хотели остановить для контроля сотрудники федеральной полиции, но машина резко увеличила скорость и, пытаясь уйти от погони, сорвалась с проезжей части автобана на развязке Ампфинг/Вальдкрайбург и перевернулась.

На место происшествия были вызваны наряды спасательной и пожарной служб. Пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы. Автострада в направлении Мюнхена была полностью закрыта для движения транспорта.

Страны происхождения находившихся в автомобиле людей уточняются. Полиция изучает документы погибших и пострадавших.

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