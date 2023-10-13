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Главы немецких земель выступили за ограничение миграции

Даниил Сотников
13 октября 2023 г.

Премьер-министры федеральных земель Германии настаивают, что миграция не должна происходить беспорядочным образом, а число принимаемых беженцев должно сократиться.

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Очередь в центре первичного приема мигрантов в федеральной земле Бранденбург (фото из архива)
Беженцы в пункте первичного приема земли БранденбургФото: Hannes P Albert/dpa/picture alliance

Главы федеральных земель Германии по итогам саммита в пятницу, 13 октября, обратились к федеральному правительству с требованием ограничить миграцию, а также выделить значительно больше денег на уход и размещение беженцев.

"Мы придерживаемся гуманитарных стандартов нашей страны. Но в дополнение к гуманности в качестве второго ориентира необходимо добавить порядок. Миграция не должна происходить беспорядочно. Граждане ожидают этого от нас", - заявил председатель конференции, премьер-министр Нижней Саксонии Стефан Вайль (Stephan Weil). Федеральное правительство обязано устранить "ложные стимулы" для иммиграции, заявил премьер Гессена Борис Райн (Boris Rhein).

В частности, предлагается ускорить процесс принятия решений о предоставления убежища в тех случаях, когда шансы заявителя практически нулевые, рассказал Вайль.

Число беженцев в Германии должно сократиться

В ходе двухдневных переговоров во Франкфурте-на-Майне главы земель приняли совместную декларацию о политике в отношении беженцев. В ней они, в том числе подчеркнули, что Германия и Европа не должны становиться местом убежища для членов радикального исламистского движения ХАМАС, которое ЕС, США и Израиль классифицируют как террористическую организацию, или их сторонников.

Главы земель заявили о "широком политическом согласии" касательно того, что число беженцев, принимаемых в Германию, должно "значительно и устойчиво" сократиться, сообщает агентство KNA. В этом году ожидается, что в ФРГ приедут свыше 300 тысяч человек - на 60 тысяч больше, чем в прошлом году, отмечает агентство. Особенно серьезная нагрузка на федеральные земли  и муниципалитеты ложится из-за почти миллиона беженцев из Украины.

Земли просят дополнительное финансирование для размещения беженцев

По итогам конференции главы земель подтвердили свое требование выделить значительно больше денег на уход и размещение беженцев. "Федеральное правительство должно сделать здесь существенные шаги, это ясно", - заявил премьер-министр Гессена Райн.

Федеральное правительство должно выделить на эти нужды 1,25 миллиарда евро в год и не менее 10,5 тыс. евро на каждого мигранта, подсчитали участники конференции. Встреча глав земель с канцлером Олафом Шольцем (Olaf Scholz) запланирована на 6 ноября.

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