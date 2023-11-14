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В Германии в 2023 году возросло число нападений на беженцев

Ольга Лебедева
14 ноября 2023 г.

За первые 9 месяцев текущего года совершено 1515 атак на беженцев и просителей убежища, это больше, чем за весь предыдущий год, пишет dpa со ссылкой на данные правительства ФРГ.

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Беженцы в Нижней Саксонии
Беженцы в Нижней СаксонииФото: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance

В Германии в 2023 году значительно возросло число нападений на беженцев и просителей убежища, а также на общежития для мигрантов. За первые девять месяцев текущего года совершено 1515 таких правонарушений, то есть больше, чем за весь предыдущий год (1371 нападений). Об этом говорится в ответе федерального правительства на запрос парламентской фракции Левой партии, о котором во вторник, 14 ноября, сообщает dpa.

Большинство нападений совершается правыми экстремистами

Только в третьем квартале нынешнего года в общежитиях для беженцев совершено 30 нападений, 23 из них полиция приписала правым экстремистам, говорится в документе. Кроме того, правоохранители считают, что 375 из 417 политически мотивированных нападений на беженцев вне их мест проживания, зарегистрированных в июле-сентябре, совершены представителями крайне правых группировок.

Еще 19 таких преступлений были связаны с феноменом "иностранной идеологии" (преступления, мотив которых связан с негерманским происхождением преступников. - Ред.), еще два были отнесены к категории преступлений левых экстремистов. Мотивы некоторых нападений остаются неясными. Насилие было применено в 55 случаях.

"Ежедневно на беженцев в Германии совершаются нападения, их унижают, относятся к ним враждебно", - заявила агентству депутат от Левой партии Клара Бюнгер (Clara Bünger). Причины роста таких преступлений она видит в нынешних дебатах в Германии относительно изменения миграционного законодательства. Она призвала усилить защиту беженцев в Германии.

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Сайт ведомства уголовной полиции Германии

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