Бундестаг и мигранты: ХДС и АдГ требуют более жестких мер

Парламентская оппозиция камня на камне не оставила от недавно согласованных мер по ограничению притока мигрантов в ФРГ. Консерваторы и правые популисты считают их недостаточными, посткоммунисты - слишком жесткими.

Еще чернила не просохли на программе мер по ограничению притока мигрантов в Германию, согласованных в ночь на вторник на встрече канцлера с премьерами федеральных земель ФРГ, а парламентская оппозиция уже разнесла ее в пух и прах. По требованию консерваторов из фракции ХДС/ХСС вечером в среду, 8 ноября, в повестку дня пленарного заседания парламента были внесены дебаты на эту тему.

Правящие партии ФРГ хвалят сами себя

Представители правящих партий - социал-демократы, "зеленые" и либералы из СвДП - как могли отстаивали меры, о которых удалось договориться в ведомстве федерального канцлера после многочасовых споров. Но аргументировали они при этом слегка по-разному.

Дирк Визе Фото: Carsten Koall/dpa/picture alliance

Так, зампредседателя фракции СДПГ Дирк Визе (Dirk Wiese) хвалил конструктивный подход, который проявили главы 16 земельных правительств несмотря на то, что многие из них представляют оппозиционные на федеральном уровне партии. А еще он цитировал комментарий одной немецкой газеты, автор которой посчитал, что участникам встречи у канцлера удалось сохранить "порядочность" по отношению к мигрантам.

"Зеленая" Ламия Каддор (Lamya Kaddor) напоминала о судьбе самих немцев после окончания Второй мировой войны, об изгнанных с бывших территорий "третьего рейха", призывала не бросать мигрантов на произвол судьбы. "Если Европа более не будет держать в руках знамя гуманизма, - воскликнула она, - если не мы, то кто тогда?" Другие "зеленые" апеллировали к индивидуальному праву на убежище, закрепленному в Основном законе ФРГ, говорили об эмпатии, человеколюбии и нравственной ответственности.

Либералы ратуют за экономию бюджетных средств

Куда более прагматично аргументировали либералы. Штефан Томае (Stephan Thomae) из фракции СвДП особо выделил из всех одобренных мер решение не выдавать соискателям убежища в Германии наличные деньги, а зачислять их на специальную дебетовую карточку.

Штефан Томае Фото: picture-alliance/dpa

Это, уверен он, заметно снизит привлекательность Германии для мигрантов, не имеющих реальных шансов на убежище, но прибывающих сюда для того, чтобы переводить домой деньги и тем самым финансировать дальнейшие волны миграции.

Хвалил Томае и принятое решение начинать платить соискателям убежища стандартное немецкое социальное пособие только через 36 месяцев после их регистрации, а не через полтора года как сейчас. Одна эта мера, по подсчетам либералов, сэкономит немецкому бюджету около миллиарда евро в год.

Консерваторы возлагают ответственность за "миграционный кризис" на правительство

Аргументы представителей правящих партий не убедили оппозицию. Управляющий делами фракции консерваторов Торстен Фрай (Thorsten Frei) хоть и назвал принятые на совещании у канцлера решения шагом в правильном направлении, но считает их явно недостаточными. По его словам, "острый миграционный кризис" ставит на грань возможного не только потенциал коммунальных властей, но и "в целом инфраструктуру Германии".

Торстен Фрай Фото: Jens Krick/Flashpic/picture alliance

При этом обострение этого кризиса Фрай считает следствием политики правительства Олафа Шольца (Olaf Scholz). В частности, расширения возможностей для воссоединения семей, для получения отсрочки от депортации, предоставленного соискателям убежища права переходить в категорию трудовых мигрантов. К числу упущенных шансов Фрай относит и промедление немецкого правительства с расширением списка так называемых безопасных стран, ходатайства граждан которых могут рассматриваться по ускоренной и упрощенной процедуре.

Коллега Фрая по фракции Александер Тром (Alexander Throm) считает, что канцлер не может преодолеть то сопротивление, которое оказывают ужесточению миграционной политики правительства "зеленые" с одной стороны, и левое крыло самой СДПГ - с другой. При этом, указал Тром, "78 процентов немцев считают, что Германия вообще больше не может принимать беженцев".

АдГ и Левая партия: резкая критика с крайних флангов

Еще резче высказался Готфрид Курио (Gottfried Curio) из фракции правопопулистской "Альтернативы для Германии". Одобренные на совещании у канцлера меры он назвал "чистой воды очковтирательством". У правительства, по его словам, "отсутствует всякая политическая воля для того, чтобы действовать эффективно".

Обратил он внимание и на зафиксированные некоторыми федеральными землями "особые мнения", в частности, на нежелание Тюрингии и Бремена отказаться от выплат беженцам наличных денег, а также на отказ Тюрингии и Нижней Саксонии рассматривать ходатайства об убежище в Германии за ее пределами, то есть в странах, не входящих в ЕС.

Курио вообще считает, что человек, добравшийся из страны, охваченной, например, гражданской войной, в первую же на его пути безопасную страну, перестает быть беженцем. "После этого нет причин говорить о необходимости ставить его под защиту, там и проверять нечего, - заявил представитель АдГ. - Всем прибывающим из безопасной страны должен быть запрещен въезд (в Германию. - Ред.)". Курио назвал "извращенным" подход, согласно которому, как это обсуждается в Берлине, африканцу, находящемуся в безопасной африканской стране, будет позволено ходатайствовать об убежище в Германии.

Готфрид Курио Фото: picture-alliance/dpa/K. Nietfeld

С прямо противоположной стороны решения, одобренные канцлером и земельными премьерами, критиковали в бундестаге посткоммунисты из фракции Левой партии. Так, Клара Бюнгер (Clara Bünger) именно "особое мнение" Тюрингии и Бремена привела в качестве примера порядочности.

И сокращение денежных выплат мигрантам она считает недопустимым. "Соискателям убежища и лицам, получившим отсрочку от депортации, впредь придется целых три года прозябать ниже прожиточного минимума, - возмущалась Бюнгер. - Такое ужесточение - ничто иное как беззастенчивое покушение на человеческое достоинство этих людей".

Она предлагает поставить всех мигрантов в те же условия, как и украинских беженцев: "Прием беженцев из Украины показал, как это работает - немедленный допуск на рынок труда, языковые курсы, размещение в частных квартирах, полный набор социальных услуг".

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