Германия почти не предоставляет убежище уклонистам из РФ

За восемь месяцев 2023 года лишь 11 российских уклонистов получили статус беженца в Германии, в 2022 году таких было 81. При этом число ходатайств от россиян призывного возраста значительно увеличилось.

Во второй год полномасштабной войны РФ против Украины значительно сократилось число россиян призывного возраста, которым Германия предоставляет убежище. За первые восемь месяцев текущего года власти ФРГ предоставили статус беженцев лишь 11 россиянам, скрывающихся от призыва на войну против Украины и подавших соответствующее прошение. Об этом сообщили в понедельник, 16 октября, издания сети Redaktionsnetzwerk Deutschland со ссылкой на ответ министерства внутренних дел Германии на запрос депутата бундестага от Левой партии Клары Бюнгер (Clara Bünger).

До конца августа 2023 года были приняты решения по 904 ходатайствам российских уклонистов. Из них 836 отклонены по формальным причинам, в том числе со ссылкой на применение правил Дублинского соглашения либо на отзыв прошения об убежище. С января по август текущего года немецкие ведомства получили в общей сложности 2337 прошений об убежище, поданных российскими мужчинами призывного возраста. В 2022 году этот показатель составлял 1150.

По этим данным, в прошлом году в Германии 81 россиянин в возрасте 18-45 лет получил по причине отказа от воинской службы в РФ либо убежище либо альтернативную возможность законного пребывания в ФРГ. Еще 361 прошение было отклонено по формальным причинам.

МВД: Решения принимаются индивидуально

В ответе МВД Германии отмечается, что в процессе принятия решений по ходатайствам об убежище российских уклонистов отсутствуют автоматические алгоритмы и каждый случай рассматривается индивидуально.

Левая партия раскритиковала такую практику и указала на очевидное ужесточение принятия решений по ходатайствам россиян. Оппозиционные депутаты призвали власти ФРГ более масштабно предоставлять убежище российским отказникам от военной службы и усилить защиту российских уклонистов.

Дублинское соглашение обязывает мигрантов подавать ходатайства об убежище в той стране, где они впервые пересекли границу Евросоюза. Для соблюдения этой нормы власти стран ЕС вправе высылать беженцев в другие государства ЕС. Такой регламент принят, чтобы исключить подачу ходатайств об убежище одновременно в нескольких странах.

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