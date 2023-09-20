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В ФРГ призывают усилить защиту для российских уклонистов

Ольга Лебедева
20 сентября 2023 г.

Спустя год после объявления мобилизации в России немецкие активисты заявили о недостаточных действиях стран ЕС по защите россиян, отказывающихся от военной службы.

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Россияне в Берлине, конец 2022 года
Россияне в Берлине, конец 2022 годаФото: DW

Европейские страны должны упростить получение убежища россиянами, отказывающимися участвовать в военных действиях, считают немецкие активисты. Большинство российских уклонистов получают отказы в предоставлении убежища, несмотря на обещания защиты, с которыми ранее выступило, в том числе правительство ФРГ, заявили в среду, 20 сентября, Евангелическое рабочее сообщество по вопросам отказа от военной службы и мира (EAK) и Мирная инициатива Connection накануне первой годовщины объявленной в России мобилизации.

По информации Connection, с начала полномасштабного российского вторжения в Украину Россию покинули по меньшей мере 250 тысяч мужчин призывного возраста, которые ищут защиты в других странах. Большинство из них уехали в Турцию, Казахстан, Армению и Сербию: а чуть менее 10 тысяч запросили убежища в странах ЕС, отмечает организация. По данным на конец июля 2023 года, в Германии было подано 1400 ходатайств об убежище, из них удовлетворены лишь 83, отклонены 138, напоминают правозащитники. Отказ в убежище означает для этих мужчин угрозу депортации и призыва на военную службу в России, подчеркивается в заявлении.

"Сотни тысяч человек приняли решение не участвовать в развязанной Россией войне. - отметил представитель EAK Вольфганг Макс Бургграф (Wolfgang Max Burggraf). - Они не хотят воевать и убивать". По его словам, необходима единая концепция предоставления защиты россиянам, отказывающимся из убеждений от военной службы. В числе прочего необходимо предоставлять им визы для въезда на территорию ЕС, считает он.

В России ужесточили условия призыва в армию

В 2022 году наблюдалось две мощные волны отъезда из РФ - сразу после начала полномасштабного российского вторжения в конце зимы и начале весны, а также осенью после объявления мобилизации 21 сентября. У российских властей нет точных данных о числе уехавших. Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России готовы принять обратно не всех уехавших из страны после начала полномасштабной войны против Украины. "Для тех, кто стал врагами, наверное, вряд ли найдется место у нас на Родине", - заявил он в начале сентября 2023 года.

В июле Госдума РФ ужесточила условия призыва. В частности, верхняя планка призывного возраста поднята с 27 до 30 лет, а штрафы за неявку в военкомат по повестке возросли в разы (от 500-3000 рублей до 10 тысяч - 30 тысяч рублей). Введены также многочисленные меры административной ответственности должностных и юридических лиц: появляются штрафы за неисполнение обязанности по обеспечению своевременного оповещения и явки граждан, за непредставление в военкомат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, за неоповещение граждан о вызове военного комиссариата и другие. Кроме того, призывникам запрещен выезд из страны с момента появления повестки в реестре, а не через семь дней после этого, как было ранее.

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