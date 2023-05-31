ФРГ впервые с начала войны в Украине депортировала россиян

Первая депортация с начала войны была проведена в минувшем марте. Два россиянина были доставлены авиарейсом в Сербию, оттуда - в РФ. Один из них ранее был осужден по уголовному делу.

Впервые с начала войны РФ против Украины власти Германии депортировали граждан России. Земельное ведомство по вопросам убежища и депортации Баварии (LfAR) подтвердило данные телеканалов WDR и NDR о проведенной депортации двух россиян, сообщает в среду, 31 мая, новостной портал немецкого общественного телевидения Tagesschau.de . Один из высланных ранее был осужден по уголовному делу, указало баварское ведомство.

Мужчины доставлены в Сербию, откуда вылетели в Россию

По данным телеканалов, в марте два гражданина РФбыли доставлены регулярным авиарейсом в Сербию, откуда они вылетели в Россию. Как отмечается далее, речь шла о депортации без сопровождения сотрудниками федеральной полиции. Сопровождение не требовалось, поскольку "не ожидалось сопротивления высылке", отметило баварское ведомство.

"Для успешной депортации в Россию в настоящее время должно быть выполнено большое число различных условий, и они имелись в этих двух случаях", - добавила представитель LfAR.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину Германия приостановила депортации в РФ, напоминает Tagesschau. "В настоящее время высылка в Россию невозможна по чисто практическим причинам", - заявила несколько месяцев назад представитель МВД ФРГ. В частности, отсутствует прямое авиасообщение с Россией, до минимума ограничены и контакты между органами безопасности двух стран. Ранее сообщалось, что Германия предоставила убежище 55 уклонистам из РФ.

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