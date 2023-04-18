В Германии резко возросло число просителей убежища из РФ

В январе - марте 2023 года россияне подали в Германии 2,4 тысячи ходатайств об убежище, за весь прошлый год этот показатель составил почти 2,9 тысячи.

В Германии резко возросло число ходатайств о предоставлении убежища от граждан РФ. За первые три месяца текущего года россиянами было подано 2381 первичное заявление, тогда как за весь прошлый год этот показатель составил 2851, сообщила во вторник, 18 апреля, информационная служба Table.Media со ссылкой на данные Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (Bamf).

Одновременно возросла доля мужчин среди просителей убежища из России: в 2022 году они составляли 59 процентов, в январе - марте 2023-го - 64 процента, отмечается далее. Данный рост сотрудники ведомства связывают с мобилизацией в РФ, объявленной в сентябре прошлого года в связи с продолжающимся вторжением в Украину. Кроме того, в Bamf отметили значительный рост числа ходатайств от россиян возрастной группы 19-30 лет.

Россияне - на седьмом месте среди просителей убежища в ФРГ

В общей статистике числа первичных прошений об убежище в Германии за 2022 год россияне находятся на седьмом месте после граждан Сирии, Афганистана, Турции, Ирана, Ирака и Грузии.

Как указала Table.Media представитель Bamf, на получение убежища в Германии могут подавать в том числе российские дезертиры. "Как правило, они получают международную защиту", - отметила она. При этом пока не подсчитано, сколько ходатайств об убежище ФРГ получила от граждан Российской Федерации, отказавшихся от военной службы.

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