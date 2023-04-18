  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Российские соискатели убежища в Берлине
Российские соискатели убежища в БерлинеФото: DW
ПолитикаГермания

В Германии резко возросло число просителей убежища из РФ

Ольга Лебедева
45 мин. назад

В январе - марте 2023 года россияне подали в Германии 2,4 тысячи ходатайств об убежище, за весь прошлый год этот показатель составил почти 2,9 тысячи.

https://p.dw.com/p/4QDqt

В Германии резко возросло число ходатайств о предоставлении убежища от граждан РФ. За первые три месяца текущего года россиянами было подано 2381 первичное заявление, тогда как за весь прошлый год этот показатель составил 2851, сообщила во вторник, 18 апреля, информационная служба Table.Media со ссылкой на данные Федерального ведомства по делам миграции и беженцев(Bamf).

Одновременно возросла доля мужчин среди просителей убежища из России: в 2022 году они составляли 59 процентов, в январе - марте 2023-го - 64 процента, отмечается далее. Данный рост сотрудники ведомства связывают с мобилизацией в РФ, объявленной в сентябре прошлого года в связи с продолжающимся вторжением в Украину. Кроме того, в Bamf отметили значительный рост числа ходатайств от россиян возрастной группы 19-30 лет.

Россияне - на седьмом месте среди просителей убежища в ФРГ

В общей статистике числа первичных прошений об убежище в Германии за 2022 год россияне находятся на седьмом месте после граждан Сирии, Афганистана, Турции, Ирана, Ирака и Грузии.

Как указала Table.Media представитель Bamf, на получение убежища в Германии могут подавать в том числе российские дезертиры. "Как правило, они получают международную защиту", - отметила она. При этом пока не подсчитано, сколько ходатайств об убежище ФРГ получила от граждан Российской Федерации, отказавшихся от военной службы.

Смотрите также:

Вся правда о повестках в России

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

На вас донос. Подготовка к контрнаступлению. Биография Путина - "Заповедник", выпуск 260, 16.04.23

На вас донос. Подготовка к контрнаступлению. Биография Путина - "Заповедник", выпуск 260, 16.04.23

Возвращение доносов на соседей, а также на любителей борща и пампушек. Путинская траншея - фундамент нового миропорядка. Репортаж по итогам посещения Китая европейскими лидерами. Песня о том, кто и для кого превращает Россию в зону. Трамп зарабатывает на хайпе. Короткий биографический фильм о Путине.
Политика16 апреля 2023 г.15:11 мин.
external

Эпоха Сталина в России вернулась: 25 лет колонии оппозиционеру Кара-Мурзе. DW Новости (17.04.2023)

Эпоха Сталина в России вернулась: 25 лет колонии оппозиционеру Кара-Мурзе. DW Новости (17.04.2023)

К 25 годам колонии строгого режима приговорил Мосгорсуд публициста Владимира Кара-Мурзу. 7 лет - по делу о "военных фейках", 3 года - за участие в деятельности "нежелательной" организации и 18 лет - по делу о госизмене. Что говорят об этом страшном приговоре, в том числе, на Западе?
Политика15 ч. назад29:23 мин.

Отчет Bamf

Статистика по ходатайствам об убежище в Германии
www.bamf.de
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Российские соискатели убежища в Берлине

В Германии резко возросло число просителей убежища из РФ

Политика45 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

25 лет Кара-Мурзе. Деанон Donbass Devushka. DW Шоу

25 лет Кара-Мурзе. Деанон Donbass Devushka. DW Шоу

Политика19 ч. назад59:51 мин.
Владимир Кара-Мурза в зале суда

"Это смертный приговор". Реакции на приговор Кара-Мурзе

"Это смертный приговор". Реакции на приговор Кара-Мурзе

Права человека19 ч. назад
Карикатура - судья в очках с надписью "25" ударяет молотком, вынося приговор Владимиру Кара-Мурзе за "фейки" об армии и "госизмену"

Приговор Кара-Мурзе: когда Фемида в России слепа на 25 лет

Приговор Кара-Мурзе: когда Фемида в России слепа на 25 лет

Политика20 ч. назад
В Хартуме продолжаются бои - дым от пожаров и взрывов, 16 апреля 2023 года

Конфликт в Судане: кто и почему начал боевые действия?

Конфликт в Судане: кто и почему начал боевые действия?

Конфликты19 ч. назад
Разрушения в Славянске после удара ВС РФ

Рост жертв в Славянске и другие события 417-го дня войны

Рост жертв в Славянске и другие события 417-го дня войны

Конфликты16 апреля 2023 г.
Нефтепровод "Дружба"

Почему Евросоюз не блокирует новые сделки Венгрии с Россией

Почему Евросоюз не блокирует новые сделки Венгрии с Россией

Конфликты16 апреля 2023 г.
На главную страницу