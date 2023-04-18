В Германии резко возросло число просителей убежища из РФ

Одновременно возросла доля мужчин среди просителей убежища из России: в 2022 году они составляли 59 процентов, в январе - марте 2023-го - 64 процента, отмечается далее. Данный рост сотрудники ведомства связывают с мобилизацией в РФ, объявленной в сентябре прошлого года в связи с продолжающимся вторжением в Украину. Кроме того, в Bamf отметили значительный рост числа ходатайств от россиян возрастной группы 19-30 лет.
Россияне - на седьмом месте среди просителей убежища в ФРГ
В общей статистике числа первичных прошений об убежище в Германии за 2022 год россияне находятся на седьмом месте после граждан Сирии, Афганистана, Турции, Ирана, Ирака и Грузии.
Как указала Table.Media представитель Bamf, на получение убежища в Германии могут подавать в том числе российские дезертиры. "Как правило, они получают международную защиту", - отметила она. При этом пока не подсчитано, сколько ходатайств об убежище ФРГ получила от граждан Российской Федерации, отказавшихся от военной службы.