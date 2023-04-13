Гуманитарные визы в ФРГ для россиян: что показал год выдачи

ФРГ уже почти год выдает гуманитарные визы россиянам, которым грозит политическое преследование. DW - о сложившейся практике получения таких виз и о том, как за год изменилось рассмотрение заявок.

Осенью прошлого года Андрей (имя изменено. - Ред.) после начала в России "частичной мобилизации", как и десятки тысяч россиян, покинул страну - улетел из Москвы в Стамбул. Возвращаться на родину после окончания призыва он не собирался - в том числе потому, что организация, с которой он сотрудничал, была признана в России "нежелательной".

Андрей, который и до этого сталкивался с политическим давлением со стороны властей, теперь опасался уголовного преследования. Сначала он рассматривал вариант подачи в Германии ходатайства о предоставлении политического убежища, но после консультации с юристами понял, что на практике получить его практически невозможно.

Гуманитарная виза в ФРГ - через два месяца после подачи заявки

"Добиваться получение убежища - длительный, изматывающий и неприятный в психологическом смысле процесс. Я его не могу рекомендовать никому, если у вас нет на то достаточных оснований", - подтверждает DW руководитель берлинского правозащитного объединения Solidarus ("Солидарность с гражданским движением в России") Алексей Козлов.

Алексей Козлов Фото: DW

В итоге Андрей выбрал другой вариант и, подготовив все необходимые документы, подал заявку на получение гуманитарной немецкой визы, не веря, как он сам признается, в положительный исход дела. Спустя два месяца он получил визу и прилетел в Берлин.

Истории, похожие на случай Андрея, DW поведали еще несколько человек, однако в течение года в СМИ и соцсетях регулярно появлялись рассказы людей, заявки которых были отклонены. Правозащитники, помогающие с подачей документов на гуманитарную визу, указывают, что за год процесс выдачи таких виз заметно наладился и при выполнении всех необходимых условий шансы получить ее достаточно высоки.

Кто может претендовать на гуманитарные визы в Германию

Ускоренная процедура выдачи гуманитарных виз россиянам действует в Германии с мая 2022 года - их выдают на основании § 22 Закона о пребывании (Aufenthaltsgesetz). "Это относится к гражданам России, которые подвергаются особому риску из-за их приверженности борьбе с войной, за демократию и права человека или из-за действий, критикующих режим", - пояснили DW в Федеральном ведомстве по делам миграции и беженцев (BAMF).

Претендовать на такую визу могут оппозиционные и независимые журналисты, активисты, оппозиционные политики, академические работники и деятели культуры. Важно понимать, что только лишь антивоенной позиции, участия в митингах или постов в соцсетях здесь недостаточно. Мобилизация, получение повестки или дезертирство также не подходят под критерии, необходимые для получения такой визы.

"Европарламент называет это визами для журналистов, правозащитников и диссидентов, но понятие "диссидент" очень широкое, как мы видим на практике Германии", - говорит DW попросивший не называть его имени координатор проекта inTransit, который является частью "Берлинских антивоенных инициатив" и в рамках которого оказывается помощь, в том числе, с такими визами.

"Гуманитарные визы придуманы для того, чтобы люди, занимающиеся антивоенной или оппозиционной деятельностью в РФ и подвергающиеся за это преследованию или риску преследования, могли выехать в безопасную страну и продолжить там свою деятельность. Это визы поддержки", - уточняет собеседник.

Необходимо доказать факт наличия угрозы

Для получения гуманитарной визы в Германию необходимо выполнение двух ключевых условий. Во-первых, заявителю надо доказать наличие угрозы для его безопасности. Она может выражаться в политически-мотивированном преследовании в виде нескольких административных дел, возбужденных после начала войны, либо уголовном деле о дискредитации армии и фейках; в виде обысков, признания "иноагентом", сотрудничества с "нежелательными организациями" или деятельности, подпадающую под новые законы, ужесточившие ответственность за различные нарушения в этой сфере.

Преследование должно быть верифицируемым, отмечают в inTransit, - подтверждаться документами, протоколами, публикациями в СМИ и другими открытыми источниками. Деятельность, ведущая к риску преследования, также должна быть проверяемой. При самостоятельной подаче заявки на гуманитарную визу стоит перевести документы на немецкий язык, чтобы упростить работу чиновнику, который будет ее рассматривать.

Необходимо сотрудничество с немецкой организацией

"Второй важнейший пункт, который часто забывают: необходимо сотрудничество с немецкой организацией, зарегистрированной в Германии", - подчеркивает координатор inTransit. Зачастую в визе отказывают именно заявителям, которые проигнорировали это требование.

При этом отсутствие такого сотрудничества в прошлом не означает, что двери закрыты, продолжает правозащитник: "Надо искать эти сотрудничества, связываться с немецкими организациями, фондами и программами. Изначально гуманитарные визы были задуманы, чтобы Германия могла вывозить людей, которые уже работали с немецкими институциями и, в том числе, за это подверглись рискам на территории России".

Для успешной заявки необходимо предоставить письмо о сотрудничестве, в котором должно быть указано, по каким проектам заявитель и организация работали или планируют вместе работать - это может быть, например, волонтерская деятельность в антивоенной организации в Германии. "Если у человека есть все необходимые документы, виза выдается. Бывает, что не отказывают в ней, а возвращают на доработку неправильно составленные документы, когда человек, например, приносил письмо не "о сотрудничестве", а просто "о поддержке", - делится опытом координатор inTransit.

Профессиональные контракты или академическая работа для заявки на такую визу не подходят, с ними стоит подаваться документы на рабочую или академическую визы соответственно, напоминают в организации.

Откуда лучше подавать документы

"Что изменилось за этот год: процедура стала более отлаженной, и немецкие посольства и консульства, как в Москве и в Санкт-Петербурге, так и в безвизовых странах, стали лучше работать с самостоятельными соискателями", - продолжает координатор inTransit. Для записи необходимо напрямую связываться с немецким диппредставительством по электронной почте и выслать все документы. Подавать заявку можно и из любой неевропейской страны. Прямой связи между страной подачи и вероятностью отказа нет, заверили в inTransit.

В организации говорят об успешных случаях выдачи гуманитарных виз даже заявителям-россиянам, обратившимся за ними в Таиланде и Аргентине. "В Грузии чаще отказывали, потому что не до конца была выработана процедура", - считают в inTransit, добавляя, что чаще всего это было связано с неправильно оформленной заявкой.

После первого отказа можно попытаться вновь

Летом прошлого года бывший сотрудник штаба Алексея Навального в Ростове-на-Дону Вадим Кобзев рассказал, что ему отказали в гуманитарной визе в Германию. Несмотря на обыски, вызовы на допрос и преследование по политическим мотивам, в посольстве ФРГ в Грузии отказ Кобзеву обосновали тем, что он, как было заявлено, не доказал факта серьезного политического преследования; а также тем, что сейчас активист находится в "относительно безопасной стране".

Кобзев тогда попытался сначала обжаловать отказ в визе с помощью немецкого юриста, который составил обращение в посольство с просьбой пересмотреть вынесенное решение. Но процесс затянулся и посольство не отвечало, поэтому параллельно Кобзев, по его словам, обратился в inTransit.

У активиста были готовы все необходимые документы - материалы судов, публикации СМИ и письмо о намерениях о сотрудничестве с немецкой правозащитной организацией. Координаторы inTransit сами составили заявку, изучили все документы, перевели важные части на немецкий язык и структурировали информацию, продолжает Кобзев. В итоге заявка, поданная правозащитниками напрямую в МИД ФРГ, а не через посольство, была одобрена и через три месяца Вадим Кобзев получил гуманитарную визу в Германию.

Активист Вадим Кобзев с Алексеем Навальным (фото из архива) Фото: Privat

"За истекший год процесс самостоятельной подачи через консульства заработал гораздо лучше - где-то быстрее, где-то медленнее", - констатируют правозащитники, призывая также учитывать, что немецкие дипмиссии в некоторых странах, например в Грузии, сталкиваются с большим количеством заявок, что затрудняет работу.

Вынесение решения может занять от двух до шести месяцев. DW известно о нескольких случаях отказа в гуманитарной визе людям, которые формально подходили под все требования, но не получили ее, поскольку у них уже была такая виза другой европейской страны.

Сколько гуманитарных виз выдала Германия

К концу сентября 2022 года Германия выдала гражданам РФ более 400 гуманитарных виз. В январе 2023-го в МВД ФРГ сообщили, что уже выдано 679 виз, а одобрено 1149 заявок. В апреле первый показатель, по оценкам профильных организаций, превысил полторы тысячи.

Высокий спрос на гуманитарные визы привлек лиц, предлагающих посреднические услуги и за деньги обещающих решить все вопросы. На деле же нередко, получив за свои "услуги" тысячи евро, многие из них исчезают, предупреждают организации, занимающиеся содействием россиянам. В объединении помощи политэмигрантам из России "Ковчег" даже ведут собственный неформальный стоп-лист тех лиц, с кем они рекомендуют не иметь дел - из-за некачественных или некомпетентных консультаций. В нем уже более ста фамилий.

"Мошенники распространяют сведения, что гуманитарные визы выдаются только знаменитым людям. Это неправда. Известность человека не важна, его публичность - тоже. Появилась и мифология - распространяют информацию, что гуманитарных виз на самом деле не существуют или что они никому не выдаются. Нет, это не так", - резюмировали в inTransit.

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