Что говорят немецкие власти о шенгенских визах для россиян

Корреспондент DW попросил МИД и МВД Германии прокомментировать факты отказа в выдаче туристических виз россиянам призывного возраста. Визы, как было сказано, выдаются в индивидуальном порядке.

В социальных сетях множатся сообщения о том, что немецкое консульство в Москве отказывает россиянам призывного возраста в шенгенских туристических визах, подозревая их в намерении остаться в Германии дольше установленного срока в 90 дней, чтобы уклониться от мобилизации и отправки на войну против Украины.

В пояснении к одному из таких отказов немецкого консульства прямо говорится: "Сомнения в вашей готовности вернуться на родину возникают из-за того, что вы как гражданин России призывного возраста относитесь к группе лиц, потенциально затронутых частичной мобилизацией в российскую армию. По этой причине ваша готовность вернуться на родину скорее всего окажется значительно меньше".

МИД ФРГ: Визы выдаются в индивидуальном порядке

Корреспондент DW попросил на правительственной пресс-конференции в пятницу, 14 апреля, пресс-секретаря МИД ФРГ Андрею Зассе (Andrea Sasse) прокомментировать такой отказ немецкого консульства в предоставлении шенгенской визы молодому россиянину.

Пресс-секретарь МИД ФРГ Андреа Зассе Фото: Chris Emil Janssen/imago images

При выдаче шенгенских виз гражданам России, ответила она, Германия руководствуется директивами Еврокомиссии, действующими для всех стран шенгенского пространства с тех пор, как еще в прошлом году было приостановлено действие соглашения между ЕС и РФ об упрощении визовой процедуры. "И все наши диппредставительства за рубежом, разумеется, последовательно руководствуются этими директивами, и в особенности это относится к нашему посольству в Москве", - добавила Зассе.

При этом важной предпосылкой выдачи шенгенской визы, напомнила она, является тщательная проверка на предмет готовности заявителя вернуться из Германии домой. В то же время Зассе подчеркнула, что один только факт принадлежности к "группе лиц, потенциально затронутых частичной мобилизацией", не является достаточным основанием для отказа в шенгенской визе, что каждое заявление проверяется в индивидуальном порядке.

По ее данным, с начала 2023 года немецкие диппредставительства выдали гражданам России примерно пять с половиной тысяч таких виз.

Подать прощение о предоставлении убежища не значит его получить

Кроме таких виз, которые не предусматривают долгосрочного пребывания, Германия, напомнила Андрея Зассе, выдает россиянам и другие - так называемые гуманитарные и рабочие.

Гуманитарные рассчитаны на тех россиян, которые вследствие их антивоенной позиции или правозащитной деятельности реально подвержены риску преследований по политическим мотивам в России и могут это убедительно доказать. В январе этого года, по данным МВД ФРГ, такие визы получили 679 граждан России. К началу апреля это число, по оценкам профильных организаций, превысило полторы тысячи.

Солдаты-срочники, призванные в ВС РФ осенью 2022 года Фото: Donat Sorokin/dpa/TASS/picture alliance

Что же касается россиян, уклоняющихся от мобилизации, то пресс-секретарь МВД Сонья Кок (Sonja Kock) повторила озвученную уже ранее официальную позицию Берлина, согласно которой "дезертиры, которые не желают участвовать в агрессивной войне России, а также уклоняющиеся от призыва могут просить убежище в Германии и могут получить международную защиту".

Следует заметить, что сама по себе возможность "просить убежище в Германии", которая, к слову, есть у абсолютно у всех иностранцев, оказавшихся на ее территории, еще не означает, что такое убежище будет и в самом деле предоставлено. Такие заявления Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) также проверяет в индивидуальном порядке.

Отвечая на запрос DW, пресс-служба BAMF сообщила, что в первом квартале текущего года заявления с просьбой об убежище подали 2381 россиянин. Сколько из них въехали в Германию по немецкой шенгенской визе, неизвестно, поскольку BAMF такого учета не ведет.

Проблемы и с рабочими визами

Берлин шаг за шагом упрощает процедуру выдачи виз иностранцам, желающим приехать в Германию на работу. Но в последнее время и с такими визами, как и с туристическими шенгенскими, стали возникать проблемы.

Посольство Германии в Москве Фото: picture-alliance/dpa/Tass/S. Fadeichev

"Все больше фирм, которые хотят взять на работу квалифицированных специалистов из России, сталкиваются с проблемой, заключающейся в том, что немецкие диппредставительства отказывают им в визах, если в прошлом они работали в компании, которая сейчас находится под санкциями, или даже просто в государственном учреждении (в том числе университетах)", - указывает адвокат из Дюссельдорфа Кейт Мари Бушель (Kate Marie Bushell).

Отказ в выдаче рабочей визы на этом основании она считает неадекватной мерой: "Ведь один только факт того, что специалист на протяжении своей трудовой биографии когда-то работал в российской государственной компании или частной, находящейся под санкциями, не означает, что он поддерживает политические решения российского государства".

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