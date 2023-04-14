  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Шенгенская виза
Фото: Nikolai Sorokin/Zoonar/picture alliance
ПолитикаГермания

Что говорят немецкие власти о шенгенских визах для россиян

Никита Жолквер
2 ч. назад

Корреспондент DW попросил МИД и МВД Германии прокомментировать факты отказа в выдаче туристических виз россиянам призывного возраста. Визы, как было сказано, выдаются в индивидуальном порядке.

https://p.dw.com/p/4Q4nK

В социальных сетях множатся сообщения о том, что немецкое консульство в Москве отказывает россиянам призывного возраста в шенгенских туристических визах, подозревая их в намерении остаться в Германии дольше установленного срока в 90 дней, чтобы уклониться от мобилизации и отправки на войну против Украины.

В пояснении к одному из таких отказов немецкого консульства прямо говорится: "Сомнения в вашей готовности вернуться на родину возникают из-за того, что вы как гражданин России призывного возраста относитесь к группе лиц, потенциально затронутых частичной мобилизацией в российскую армию. По этой причине ваша готовность вернуться на родину скорее всего окажется значительно меньше".   

МИД ФРГ: Визы выдаются в индивидуальном порядке

Корреспондент DW попросил на правительственной пресс-конференции в пятницу, 14 апреля, пресс-секретаря МИД ФРГ Андрею Зассе (Andrea Sasse) прокомментировать такой отказ немецкого консульства в предоставлении шенгенской визы молодому россиянину.

Пресс-секретарь МИД ФРГ Андреа Зассе
Пресс-секретарь МИД ФРГ Андреа ЗассеФото: Chris Emil Janssen/imago images

При выдаче шенгенских виз гражданам России, ответила она, Германия руководствуется директивами Еврокомиссии, действующими для всех стран шенгенского пространства с тех пор, как еще в прошлом году было приостановлено действие соглашения между ЕС и РФ об упрощении визовой процедуры. "И все наши диппредставительства за рубежом, разумеется, последовательно руководствуются этими директивами, и в особенности это относится к нашему посольству в Москве", - добавила Зассе.

При этом важной предпосылкой выдачи шенгенской визы, напомнила она, является тщательная проверка на предмет готовности заявителя вернуться из Германии домой. В то же время Зассе подчеркнула, что один только факт принадлежности к "группе лиц, потенциально затронутых частичной мобилизацией", не является достаточным основанием для отказа в шенгенской визе, что каждое заявление проверяется в индивидуальном порядке.

По ее данным, с начала 2023 года немецкие диппредставительства выдали гражданам России примерно пять с половиной тысяч таких виз.

Подать прощение о предоставлении убежища не значит его получить

Кроме таких виз, которые не предусматривают долгосрочного пребывания, Германия, напомнила Андрея Зассе, выдает россиянам и другие - так называемые гуманитарные и рабочие.

Гуманитарные рассчитаны на тех россиян, которые вследствие их антивоенной позиции или правозащитной деятельности реально подвержены риску преследований по политическим мотивам в России и могут это убедительно доказать. В январе этого года, по данным МВД ФРГ, такие визы получили 679 граждан России. К началу апреля это число, по оценкам профильных организаций, превысило полторы тысячи.

Солдаты-срочники, призванные в ВС РФ осенью 2022 года
Солдаты-срочники, призванные в ВС РФ осенью 2022 годаФото: Donat Sorokin/dpa/TASS/picture alliance

Что же касается россиян, уклоняющихся от мобилизации, то пресс-секретарь МВД Сонья Кок (Sonja Kock) повторила озвученную уже ранее официальную позицию Берлина, согласно которой "дезертиры, которые не желают участвовать в агрессивной войне России, а также уклоняющиеся от призыва могут просить убежище в Германии и могут получить международную защиту". 

Следует заметить, что сама по себе возможность "просить убежище в Германии", которая, к слову, есть у абсолютно у всех иностранцев, оказавшихся на ее территории, еще не означает, что такое убежище будет и в самом деле предоставлено. Такие заявления Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) также проверяет в индивидуальном порядке.

Отвечая на запрос DW, пресс-служба BAMF сообщила, что в первом квартале текущего года заявления с просьбой об убежище подали 2381 россиянин. Сколько из них въехали в Германию по немецкой шенгенской визе, неизвестно, поскольку BAMF такого учета не ведет.

Проблемы и с рабочими визами

Берлин шаг за шагом упрощает процедуру выдачи виз иностранцам, желающим приехать в Германию на работу. Но в последнее время и с такими визами, как и с туристическими шенгенскими, стали возникать проблемы.

Вход в посольство Германии в Москве
Посольство Германии в МосквеФото: picture-alliance/dpa/Tass/S. Fadeichev

"Все больше фирм, которые хотят взять на работу квалифицированных специалистов из России, сталкиваются с проблемой, заключающейся в том, что немецкие диппредставительства отказывают им в визах, если в прошлом они работали в компании, которая сейчас находится под санкциями, или даже просто в государственном учреждении (в том числе университетах)", - указывает адвокат из Дюссельдорфа Кейт Мари Бушель (Kate Marie Bushell).

Отказ в выдаче рабочей визы на этом основании она считает неадекватной мерой: "Ведь один только факт того, что специалист на протяжении своей трудовой биографии когда-то работал в российской государственной компании или частной, находящейся под санкциями, не означает, что он поддерживает политические решения российского государства".

Смотрите также:

Немецкий политик: "Запрет на туризм в ЕС разбудит россиян"

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Шенгенские визы для россиян: какие страны Европы введут запреты и почему? "DW Новости" (15.08.2022)

Шенгенские визы для россиян: какие страны Европы введут запреты и почему? "DW Новости" (15.08.2022)

В Европе сейчас активно обсуждается вопрос ограничений в выдаче шенгенских виз гражданам России в качестве новых антивоенных санкций. В конце августа его рассмотрят на своей встрече главы МИД стран ЕС. Общеевропейское решение может повлечь за собой серьезные проблемы для многих россиян. Правда, одни европейские страны визовые ограничения для всех россиян поддерживают, другие – нет.
15 августа 2022 г.32:31 мин.
external

Как в Германии упростят миграционные правила для дефицитных специалистов

Как в Германии упростят миграционные правила для дефицитных специалистов

В ФРГ остро не хватает рабочих рук. Чтобы решить эту проблему, правительство Шольца согласовало основные положения нового закона, который облегчит переезд высококвалифицированных специалистов в Германию.
Экономика и бизнес1 декабря 2022 г.03:55 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Шенгенская виза

Что говорят немецкие власти о шенгенских визах для россиян

Политика2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - молодой человек стоит на скале и держит над головой стопку бумаг с надписью "Top Secret", из этой пачки повсюду разлетаются листки бумаги.

Секретные документы Пентагона: что привело к утечке

Секретные документы Пентагона: что привело к утечке

Политика1 ч. назад
Самолет в небе

Безопасно ли летать на самолетах в России в условиях санкций

Безопасно ли летать на самолетах в России в условиях санкций

Экономика и бизнес22 ч. назад
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

ФСБ обвиняет ФБК в терроризме. Гуманитарная виза ФРГ. DW Шоу

ФСБ обвиняет ФБК в терроризме. Гуманитарная виза ФРГ. DW Шоу

Политика24 ч. назад60:21 мин.
Задержание подозреваемого в утечках Пентагона

Назван виновник утечек, и другие события 414-го дня войны

Назван виновник утечек, и другие события 414-го дня войны

Конфликты19 ч. назад
Певица Алла Пугачева

Жалобы и доносы в России: кто эти люди, которые их пишут?

Жалобы и доносы в России: кто эти люди, которые их пишут?

Общество23 ч. назад
Добыча нефти в Казахстане

Не поделили нефть и газ? Казахстан подал иски в арбитраж

Не поделили нефть и газ? Казахстан подал иски в арбитраж

Политика24 ч. назад
На главную страницу