Правительство ФРГ пояснило правила выдачи виз уклонистам

Правительство Германии разъяснило, что не выдает визы российским дезертирам исключительно на основании отказа от участия в войне. Однако в индивидуальном порядке принимает людей, которые подвергаются особой опасности.

Правительство Германии разъяснило вопрос о предоставлении немецкой визы для граждан России и Беларуси, которые дезертируют или уклоняются от военной службы. Ответ правительства на соответствующий запрос Левой партии был опубликован на сайте бундестага в среду, 10 мая.

Согласно разъяснению, уклонение от военной службы, нежелание проходить военную службу или дезертирство сами по себе не являются достаточным основанием для получения разрешения на въезд в Германию. Однако Германия предоставляет возможность получения разрешения на въезд в страну тем группам, которые подвергаются наибольшей опасности в качестве борцов за демократию и права человека и вследствие своей оппозиционной деятельности - все эти случаи рассматриваются в индивидуальном порядке. К таким группам относятся, в частности, оппозиционные политики, журналисты, ученые и представители смежных профессий.

Выдача немецкой визы подвергающимся опасности группам проводится на основании решения немецкого министерства внутренних дел "о защите политических интересов ФРГ". В разъяснении подчеркивается, что люди, которые уклоняются от военной службы и одновременно подвергаются опасности из-за своей антивоенной активности и борьбы за права человека, имеют право попробовать получить разрешение на въезд в Германию. Однако один лишь факт уклонения от военной службы или дезертирство такого права не дают.

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