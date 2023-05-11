Правительство ФРГ пояснило правила выдачи виз уклонистам
Дмитрий Вачедин
39 мин. назад
Правительство Германии разъяснило, что не выдает визы российским дезертирам исключительно на основании отказа от участия в войне. Однако в индивидуальном порядке принимает людей, которые подвергаются особой опасности.
Согласно разъяснению, уклонение от военной службы, нежелание проходить военную службу или дезертирство сами по себе не являются достаточным основанием для получения разрешения на въезд в Германию. Однако Германия предоставляет возможность получения разрешения на въезд в страну тем группам, которые подвергаются наибольшей опасности в качестве борцов за демократию и права человека и вследствие своей оппозиционной деятельности - все эти случаи рассматриваются в индивидуальном порядке. К таким группам относятся, в частности, оппозиционные политики, журналисты, ученые и представители смежных профессий.
Выдача немецкой визы подвергающимся опасности группам проводится на основании решения немецкого министерства внутренних дел "о защите политических интересов ФРГ". В разъяснении подчеркивается, что люди, которые уклоняются от военной службы и одновременно подвергаются опасности из-за своей антивоенной активности и борьбы за права человека, имеют право попробовать получить разрешение на въезд в Германию. Однако один лишь факт уклонения от военной службы или дезертирство такого права не дают.