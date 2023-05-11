  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Здание министерства иностранных дел Германии в Берлине (Auswärtiges Amt)
Здание МИД ФРГ в БерлинеФото: Daniel Kalker/picture alliance
ПолитикаРоссия

Правительство ФРГ пояснило правила выдачи виз уклонистам

Дмитрий Вачедин
39 мин. назад

Правительство Германии разъяснило, что не выдает визы российским дезертирам исключительно на основании отказа от участия в войне. Однако в индивидуальном порядке принимает людей, которые подвергаются особой опасности.

https://p.dw.com/p/4RCFd

Правительство Германии разъяснило вопрос о предоставлении немецкой визы для граждан России и Беларуси, которые дезертируют или уклоняются от военной службы. Ответ правительства на соответствующий запрос Левой партии был опубликован на сайте бундестага в среду, 10 мая.

Согласно разъяснению, уклонение от военной службы, нежелание проходить военную службу или дезертирство сами по себе не являются достаточным основанием для получения разрешения на въезд в Германию. Однако Германия предоставляет возможность получения разрешения на въезд в страну тем группам, которые подвергаются наибольшей опасности в качестве борцов за демократию и права человека и вследствие своей оппозиционной деятельности - все эти случаи рассматриваются в индивидуальном порядке. К таким группам относятся, в частности, оппозиционные политики, журналисты, ученые и представители смежных профессий.

Выдача немецкой визы подвергающимся опасности группам проводится на основании решения немецкого министерства внутренних дел "о защите политических интересов ФРГ". В разъяснении подчеркивается, что люди, которые уклоняются от военной службы и одновременно подвергаются опасности из-за своей антивоенной активности и борьбы за права человека, имеют право попробовать получить разрешение на въезд в Германию. Однако один лишь факт уклонения от военной службы или дезертирство такого права не дают.

Смотрите также:

Как и кому выдают гумвизу в Германию

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Истории россиян за рубежом: что побудило их расстаться с родиной (18.03.2023)

Истории россиян за рубежом: что побудило их расстаться с родиной (18.03.2023)

От преследований и из-за несогласия с развязанной властями войной из страны бежали и продолжают бежать за границу тысячи российских граждан. Кто-то надеется со временем вернуться в Россию, кто-то вынужден строить жизнь с нуля в чужой стране. Несколько историй россиян, уехавших после начала войны в Украине.
Политика18 марта 2023 г.03:40 мин.
external

Убежище в Германии для уклонистов из России: кому дают, а кого высылают? (29.04.2023)

Убежище в Германии для уклонистов из России: кому дают, а кого высылают? (29.04.2023)

В Германии резко выросло число запросов на убежище от россиян. Но пока власти страны все больше отказывают или высылают заявителей в другие страны - по дублинскому регламенту.
Политика29 апреля 2023 г.04:09 мин.

Visavergabe an Kriegsdienstverweigerer aus Russland. 10.05.2023. Auswärtiges Amt. Antwort. 338/2023

www.bundestag.de
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Эмблема Минобороны РФ на фоне здания ведомства

Разведка в Лондоне: Минобороны РФ рекрутирует заключенных

Конфликты1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Немецкая рок-группа Lord of the Lost в интервью DW в Ливерпуле

Немцы на "Евровидении": Если конкурс фрик-шоу, то мы - фрики

Немцы на "Евровидении": Если конкурс фрик-шоу, то мы - фрики

Культура8 ч. назад
Ольга Горбунова, представительница по социальным вопросам Объединенного переходного кабинета белорусских демсил

Горбунова о политзаключенных в РБ: "Становится только хуже"

Горбунова о политзаключенных в РБ: "Становится только хуже"

Политика17 ч. назад
Колония в Горках

Беляцкого отправили в Горки - колонию, где ломают политзэков

Беляцкого отправили в Горки - колонию, где ломают политзэков

Права человека19 ч. назад
Президент России Владимир Путин и президент Кыргызстана Садыр Жапаров на Красной площади

"Изображая жертву": СМИ ФРГ о речи Путина 9 мая

"Изображая жертву": СМИ ФРГ о речи Путина 9 мая

Конфликты20 ч. назад
Let 3, Хорватия

Победители первого полуфинала "Евровидения-2023" в Ливерпуле

Победители первого полуфинала "Евровидения-2023" в Ливерпуле

Культура20 ч. назад10 фото
Гость "Евровидения-2023" Alyosha из Украины во время выступления в Ливерпуле

Первый полуфинал "Евровидения-2023" задал тон всему конкурсу

Первый полуфинал "Евровидения-2023" задал тон всему конкурсу

Культура10 мая 2023 г.
На главную страницу