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С начала войны ФРГ предоставила убежище 83 уклонистам из РФ

Ольга Лебедева | Никита Жолквер
47 мин. назад

Германия рассмотрела 1418 из 3,3 тысячи прошений об убежище от мужчин призывного возраста из РФ, лишь по 83 были приняты положительные решения, сообщили DW в Федеральном ведомстве по делам миграции и беженцев.

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Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев
Федеральное ведомство по делам миграции и беженцевФото: Daniel Karmann/dpa/picture alliance

С начала полномасштабной войны РФ против Украины Германия предоставила убежище лишь 83 мужчинам с российским гражданством призывного возраста - от 18 до 45 лет. Об этом в среду, 16 августа, сообщили DW в Федеральном ведомстве по делам миграции и беженцев (BAMF), сославшись на данные с 24 февраля 2022 года по 31 июля 2023-го.

В общей сложности ведомство получило 3291 ходатайство о предоставлении убежища от потенциальных уклонистов из России. Из них решения приняты по 1418 заявлениям, остальные 1873 ожидают рассмотрения. При этом отклонены лишь 138 прошений, в еще 1116 рассмотренных немецкими властями случаях речь идет о "формальном урегулировании процедуры", что означает применение правил Дублинского соглашения либо отзыв прошения об убежище.

В ведомстве при этом указали на отсутствие статистики, касающейся мотивов, которые указывают соискатели убежища. Поэтому на основании этих данных невозможно сделать обоснованные выводы о том, являются ли они отказниками от военной службы, отметили в BAMF.

В оппозиции ФРГ критикуют слишком малое число положительных решений

В мае число российских уклонистов, которым Германия предоставила убежище, равнялось 55. Об этом в BAMF сообщили в ответ на запрос оппозиционной Левой партии. На тот момент власти ФРГ получили 2485 ходатайств от россиян призывного возраста, решение было принято по 814 заявкам. Парламентский секретарь фракции "левых" в бундестаге раскритиковал невысокое число положительных решений по прошениям об убежище от российских уклонистов в Германии. По его словам, правительство ФРГ предпринимает слишком мало, чтобы побудить молодых россиян не воевать против Украины, и не поддерживает российских дезертиров и отказников от военной службы.

В соответствии с Дублинским соглашением мигранты должны подавать ходатайства о получении убежища в той стране, где впервые пересекли границу Евросоюза. Власти стран ЕС вправе высылать беженцев в другие государства ЕС для соблюдения данного положения. Данный регламент принят, чтобы исключить подачу заявлений на получение убежища в нескольких странах одновременно.

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