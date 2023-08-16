С начала войны ФРГ предоставила убежище 83 уклонистам из РФ

Германия рассмотрела 1418 из 3,3 тысячи прошений об убежище от мужчин призывного возраста из РФ, лишь по 83 были приняты положительные решения, сообщили DW в Федеральном ведомстве по делам миграции и беженцев.

С начала полномасштабной войны РФ против Украины Германия предоставила убежище лишь 83 мужчинам с российским гражданством призывного возраста - от 18 до 45 лет. Об этом в среду, 16 августа, сообщили DW в Федеральном ведомстве по делам миграции и беженцев (BAMF), сославшись на данные с 24 февраля 2022 года по 31 июля 2023-го.

В общей сложности ведомство получило 3291 ходатайство о предоставлении убежища от потенциальных уклонистов из России. Из них решения приняты по 1418 заявлениям, остальные 1873 ожидают рассмотрения. При этом отклонены лишь 138 прошений, в еще 1116 рассмотренных немецкими властями случаях речь идет о "формальном урегулировании процедуры", что означает применение правил Дублинского соглашения либо отзыв прошения об убежище.

В ведомстве при этом указали на отсутствие статистики, касающейся мотивов, которые указывают соискатели убежища. Поэтому на основании этих данных невозможно сделать обоснованные выводы о том, являются ли они отказниками от военной службы, отметили в BAMF.

В оппозиции ФРГ критикуют слишком малое число положительных решений

В мае число российских уклонистов, которым Германия предоставила убежище, равнялось 55. Об этом в BAMF сообщили в ответ на запрос оппозиционной Левой партии. На тот момент власти ФРГ получили 2485 ходатайств от россиян призывного возраста, решение было принято по 814 заявкам. Парламентский секретарь фракции "левых" в бундестаге раскритиковал невысокое число положительных решений по прошениям об убежище от российских уклонистов в Германии. По его словам, правительство ФРГ предпринимает слишком мало, чтобы побудить молодых россиян не воевать против Украины, и не поддерживает российских дезертиров и отказников от военной службы.

В соответствии с Дублинским соглашением мигранты должны подавать ходатайства о получении убежища в той стране, где впервые пересекли границу Евросоюза. Власти стран ЕС вправе высылать беженцев в другие государства ЕС для соблюдения данного положения. Данный регламент принят, чтобы исключить подачу заявлений на получение убежища в нескольких странах одновременно.

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