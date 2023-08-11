Офицер РФ сбежал в Литву и запросил политическое убежище

Мужчина утверждает, что занимался обеспечением российских войск боеприпасами, а РФ покинул, потому что "не хотел принимать участие в кровопролитной войне".

Лейтенант вооруженных сил России Иван Королев нелегально перешел границу Литвы и запросил в стране политическое убежище. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщает Русская служба BBC , с которой связался сам Королев.

"3 августа я принял решение покинуть Российскую Федерацию в связи с тем, что не хотел принимать участие в кровопролитной войне, которую развязало мое государство. В данный момент я нахожусь в Республике Литва, где попросил политического убежища", - цитирует Королева BBC. Он проходил службу в войсковой части №59313-39.

По его словам, он принимал участие в войне, но "находился все это время на территории Российской Федерации". "На территории Украины я не был. Мы занимались обеспечением российских войск боеприпасами. Мы принимали боеприпасы со всей России, со всех частей, со всех арсеналов и распределяли их бригадам, частям непосредственно в Украину", - рассказал он.

Королев сумел добраться до Вильнюса, где был задержан сотрудниками литовской погранслужбы. После этого его вернули на приграничный КПП, где он находился еще сутки. Его заявление о запросе убежища было принято к рассмотрению, после чего его отправили миграционный центр в Пабраде, пишет BBC.

Литва изучает вопрос об убежище другого бежавшего из РФ лейтенанта

В июне российский лейтенант и военный летчик Дмитрий Мишов рассказал, что нелегально перешел границу России с одной из стран Балтии и сдался властям Литвы. По словам летчика, он служил в воинской части №44440 в Псковской области. Мишов утверждает, что после вторжения России в Украину не участвовал в боевых действиях и ни разу не залетал на украинскую территорию, однако перевозил по территории Беларуси различные грузы для армии.

Кроме того, мужчина рассказал BBC, что подал рапорт об увольнении еще 21 января 2022 года, однако приказ об увольнении был подписан лишь в сентябре и вскоре отменен из-за начавшейся мобилизации в России.

Департамент миграции при министерстве внутренних дел Литвы разрешил российскому военному летчику Дмитрию Мишову поселиться в выбранном им месте в стране до тех пор, пока власти рассматривают ходатайство мужчины о предоставлении убежища.

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