Глава МВД ФРГ Фезер пообещала ускорить выдворение нелегалов

Уже на днях правительство ФРГ согласует пакет мер с целью ускорить депортацию отвергнутых соискателей убежища. "Тот, кто не имеет права жить в Германии, должен уехать", - подчеркнула Нэнси Фезер.

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) призвала ускорить выдворение из Германии иностранцев, чьи ходатайства о предоставлении убежища были отклонены. Соответствующий пакет мер должен быть одобрен правительством ФРГ еще на этой неделе, сообщила она в интервью газете Rheinische Post, обнародованном в понедельник, 23 октября.

"В среду я внесу в кабинет наш масштабный пакет законопроектов о расширении и ускорении депортаций. Тот, кто не имеет права жить в Германии, должен покинуть нашу страну", - подчеркнула министр, особо отметив, что последовательнее и быстрее должны выдворяться и преступники, и лица, представляющие собой угрозу для безопасности государства.

"Очевидно, что одновременно мы будем и впредь вести интенсивные переговоры со странами проихождения, с тем чтобы они действительно принимали обратно своих граждан. Принимаемые нами меры необходимы, чтобы мы и впредь могли хорошо обеспечивать людей, нашедших в Германии защиту от войны и террора", - пояснила Фезер. При этом она напомнила, что Германия предложила помощь 1,1 миллиона беженцев из одной только Украины.

Количество депортаций из Германии растет

Нэнси Фезер отметила, что количество депортаций из Германии в 2023 году увеличилось в годовом исчислении уже на 27 процентов. "Тем не менее мы должны предусмотреть правила, с помощью которых мы сможем последовательнее и быстрее исполнять законы", - подчеркнула она.

Пакет мер, которые Фезер собирается представить на рассмотрение кабинета министров, предусматривает и расширение полномочий ведомств и полиции при исполнении решений о выдворении из Германии мигрантов, чьи ходатайства об убежище отклонены. Кроме того, планируется увеличить максимально возможный срок содержания мигрантов в депортационных центрах.

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