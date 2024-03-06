Кем работают мигранты в Германии? Стереотипы во многом верны

В ФРГ в ряде отраслей более половины сотрудников имеют миграционные корни, в других - их доля достигает 40%. И это не только те сферы деятельности и профессии, которые сразу же приходят на ум.

Считается, что устроившиеся на работу в Германии мигранты занимаются в основном уборкой помещений, обслуживают в ресторанах, трудятся на стройках и ухаживают за престарелыми. Такое представление можно считать стереотипом или предрассудком, но оно довольно точно отражает действительность, хотя и не в полной мере. Есть и другие сферы с высокой долей "приезжих".

Каждый четвертый работающий имеет миграционную историю

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 1 марта Федеральным статистическим ведомством ФРГ (Destatis). Оно решило внести свой фактологический вклад в широкую общественную дискуссию о целенаправленном привлечении в страну трудовых мигрантов. В условиях старения общества правительство и бизнес считают это главным способом решения стремительно нарастающей проблемы нехватки кадров, причем не только высококвалифицированных.

Сервисный центр для трудовых мигрантов федеральной земли Гессен во Франкфурте-на-Майне Фото: Peter Hille/DW

Destatis, опирающееся на данные микропереписи населения, проведенной в 2022 году и сопровождавшейся подробным анкетированием, сообщает: уже сейчас доля мигрантов среди жителей Германии в возрасте от 15 до 64 лет, имеющих самостоятельный заработок, составляет 25%. Иными словами, каждое четвертое рабочее место в стране оставалось бы вакантным без людей с миграционными корнями или, как еще говорят в Германии, с миграционной историей.

К ним немецкие статистики относят всех жителей страны независимо от их сегодняшнего гражданства, которые после 1950 года либо сами переселились на территорию нынешней объединенной Германии, либо произошли от двух приехавших родителей. Согласно этой методологии, миграционную историю имеют как турецкие гастарбайтеры, их дети и внуки, так и, другой пример, те, кого в ФРГ называют поздними переселенцами или российскими немцами.

Мигранты широко представлены в сфере обслуживания

Сферой профессиональной деятельности с наиболее высокой долей мигрантов, составляющей 60%, является в Германии уборка помещений. При этом речь идет главным образом о сотрудниках фирм, обеспечивающих чистоту в офисных зданиях и на промышленных предприятиях, а не об уборщицах в частных домах, которые далеко не всегда охватываются официальной статистикой.

Бывший афганский беженец готовит донер (или шаурму) в закусочной в Гладбеке Фото: Parwaneh Alizadah/DW

На втором месте идет общественное питание: доля людей с миграционными корнями составляет здесь почти 46%. И это вовсе не только официанты. Среди поваров и поварих миграционные корни имеют чуть больше половины: 51%. Так что мигранты в немецких ресторанах и кафе не только обслуживают посетителей, но и кормят.

Строительство - еще одна отрасль с особенно высокой долей мигрантов, она составляет, в зависимости от различных типов выполняемых работ, от 34% до 40%. Причем речь идет о постоянных жителях Германии, занятых в данной сфере, а не о временных или сезонных работниках из-за рубежа, нанимаемых на конкретные строительные проекты.

По мере старения общества и увеличения продолжительности жизни все более крупной сервисной отраслью становится в Германии уход за пожилыми. Широко распространено мнение, что доля сотрудников с миграционными корнями здесь особенно высока, ведь часто считают, что в этой сфере заняты в основном нянечки и сиделки, которые могут выполнять свою работу даже без знания немецкого языка. На самом деле немецким домам для престарелых и фирмам, обслуживающим пожилых людей на дому, требуется персонал со специальным медицинским образованием. Так что миграционные корни здесь имеют сравнительно немногие, меньше трети: 30%.

Иностранный врач в Германии - привычное дело

И почти столько же, 27%, в Германии врачей и зубных врачей с миграционной историей, что может показаться неожиданным тем, кто не живет в стране и не обращается здесь за медицинской помощью. А для жителей ФРГ уже стало привычным делом, что каждый четвертый врач не является коренным немцем.

Врач из Мексики (слева) и его немецкий коллега в клинике города Бад Кройцнах Фото: Andreas Arnold/dpa/picture alliance

Данные Destatis дополняет свежая статистика Федеральной врачебной палаты ФРГ, согласно которой число практикующих в стране врачей-иностранцев без немецкого паспорта за последнее десятилетие удвоилось и достигло почти 64 000 человек. Чаще всего они родом из Сирии, Румынии, Австрии, Греции, России и Турции.

Неожиданной может показаться и высокая доля мигрантов, почти 40%, среди водителей автотранспорта, причем это не только дальнобойщики, но и работники предприятий общественного транспорта, управляющие городскими автобусами и трамваями. Еще одну сферу с особо большой долей сотрудников с миграционными корнями, 36%, Destatis называет индустрией ухода за телом. Имеются в виду главным образом парикмахеры и косметологи.

Мигрантов мало в полиции, среди учителей и на селе

В то же время в некоторых профессиях и сферах деятельности мигранты, чья доля в населении Германии составляет сейчас 28%, представлены, по данным Destatis, весьма слабо. В полиции, криминальной полиции, судебной и исправительной системах их только 6%, в вооруженных силах 10%, среди учителей общеобразовательных школ 11%, в банках и страховых компаниях 16%.

Скорее исключение, чем правило: беженка из Украины работает учительницей начальных классов в Баварии Фото: Privat

В сельском хозяйстве доля мигрантов составляет менее 11%, что тоже выглядит странно, ведь довольно многие из тех, кто в последние годы и десятилетия переехал в ФРГ, родом как раз из сельской местности. Столь низкий процент, скорее всего, объясняется тем, что в аграрном секторе Германии доминируют традиционные семейные фермерские хозяйства, а не агрофирмы с наемными работниками, а также стремлением новых мигрантов селиться преимущественно в средних и крупных городах, где уже много других представителей их диаспоры, в том числе потенциальных работодателей, а также врачей, которые говорят на знакомом им языке.

Обобщая представленную статистику, Destatis констатирует, что "имеющие самостоятельный заработок жители Германии с миграционной историей чаще трудятся на менее квалифицированных работах, чем трудящиеся без миграционной истории". В 2022 году мигранты составляли большинство всех подсобных рабочих (52%), указывается в сообщении ведомства. Из этого, в свою очередь, можно сделать вывод, что Германии в ее миграционной политике необходимо больше сосредоточиться на привлечении квалифицированных кадров и специалистов.

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