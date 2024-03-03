В Германии работает более 60 тысяч врачей-иностранцев

За последние 10 лет число иностранных врачей в ФРГ удвоилось, следует из данных статистики. Но их все еще недостаточно.

Число врачей-иностранцев в ФРГ к концу 2023 года составило 63 673 человека, следует из статистики Федеральной врачебной палаты Германии. Об этих данных в воскресенье, 3 марта, сообщают издания Funke Mediengruppe.

Согласно данным немецкой медицинской ассоциации, еще десять лет назад в Германии было лишь около 30 тысяч медицинских специалистов без немецкого паспорта. Их число за прошедшее время удвоилось и выросло в шесть раз с 1993 года, когда в ФРГ насчитывалось лишь 10 тысяч врачей-иностранцев.

Большинство таких медицинских работников приезжают в Германию из стран Европы и Ближнего Востока, следует из данных Федеральной врачебной палаты. Больше всего в ФРГ врачей, переехавших из Сирии (6120 человек), Румынии (4668), Австрии (2993), Греции (2943), России (2941) и Турции (2628 человек).

Большое количество врачей-иностранцев приводит к различным проблемам, поскольку не все из них хорошо знают немецкий язык, заявил изданиям группы Funke управляющий директор Врачебной палаты федеральной земли Рейнланд-Пфальц Юрген Хоффарт (Jürgen Hoffart). Но, отмечает он, в ближайшие годы в Германии будет все больше и больше иностранных врачей, поскольку в этой сфере наблюдается нехватка кадров.

Германия остро нуждается в иностранных работниках

Нехватка работников, причем не только квалифицированных, становится все большей проблемой для немецкой экономики. Правительство ФРГ в своем отчете, опубликованном в середине февраля, необычайно резко снизило прогноз роста ВВП в 2024 году, назвав среди главных сдерживающих факторов именно нехватку кадров.

По словам министра экономики ФРГ Роберта Хабека (Robert Habeck), на немецких предприятиях пустует до 2 млн рабочих мест. Ввиду этого осенью бундестаг принял закон, облегчающий трудовую миграцию в Германию.

Однако одной из серьезных проблем для потенциальных работников из других стран все еще остается "неблагоприятная конъюнктура". Так, в начале февраля Федеральное агентство по труду (BA) отчиталось о том, что организованная властями программа по трудовой интеграции для украинских беженцев пока не принесла ощутимого результата. Одно из препятствий - украинцы с высшим образованием из-за незнания языка и сложных процедур признания дипломов не всегда могут рассчитывать на соответствующую квалификации должность.

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