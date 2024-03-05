Иммиграция: немцы беспокоятся, но настроены доброжелательно

Согласно результатам соцопроса, немцы испытывают опасения в связи с иммиграцией в ФРГ. Однако большинство респондентов считают, что население страны доброжелательно относится к мигрантам.

Приток мигрантов в Германию вызывает у жителей страны беспокойство, но тем не менее в целом культура гостеприимства остается неизменной. Так, согласно результатам социологического исследования, опубликованным во вторник, 5 марта, Фондом имени Бертельсмана в Гютерсло, 78% респондентов ожидают, что иммиграция приведет к дополнительным расходам, 74% опасаются нехватки жилья в городах, а 71% встревожен проблемами в школах.

Таким образом, обеспокоенность возможными экономическими и социальными последствиями роста миграции достигла уровня 2017 года - тогда, после сильного наплыва беженцев 2015 и 2016 годов, роста государственных расходов опасались 79% респондентов, а нехватки жилья - 65%.

Большинство немцев верят в доброжелательное отношение к мигрантам

В то же время 73% участников опроса считают, что население Германии доброжелательно относится к мигрантам, приезжающим на работу или учебу (в 2017 году этот показатель составлял 70%), а 53% опрошенных видят среди немцев такое отношение по отношению к беженцам (в 2017-м: 59%).

Несмотря на опасения по поводу потенциальных отрицательных факторов, связанных с иммиграцией, большинство жителей Германии по-прежнему связывают с ней возможности и преимущества: 63% считают, что приток мигрантов важен для привлечения международных компаний, 62% - что он помогает бороться со старением населения, а 61% - что это делает жизнь в стране более интересной.

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