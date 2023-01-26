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Фрауэнкирхе - главная архитектурная достопримечательность Дрездена Фото: Frank Bienewald/imageBROKER/picture alliance
ТуризмГермания

Самые гостеприимные города мира. Кто попал в десятку?

Максим Нелюбин
49 мин. назад

Что общего у немецкого Дрездена и литовской Клайпеды? Оба города вошли в десятку самых гостеприимных в мире.

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Онлайн-сервис по бронированию отелей и других туристических услуг booking.com опубликовал свой рейтинг самых гостеприимных городов мира и самых гостеприимных регионов в отдельных странах.

Ежегодные рейтинги этой компании составляются на основе оценок, которые ставят пользователи портала отелям, пансионам, гостевым апартаментам и другим предприятиям гостиничного бизнеса. При этом учитывается, в частности, уровень сервиса во время регистрации, предоставление полезной информации на месте и так далее.

По итогам 2023 года награду "Traveller Review Award 2023" получили более 1,3 миллиона партнеров booking.com - из более чем 20 миллионов по всему миру. В Германии - более 76 тысяч. Большая часть пришлась здесь на гостевые квартиры и апартаменты - более 48 тысяч. Также было отмечено почти 11 тысяч гостиниц, более 8 тысяч летних или загородных домов, более 4 тысяч гостевых домов и более 950 апарт-отелей.

Для составления рейтинга городов и регионов, отличающихся самым гостеприимным сервисом в этом секторе туристической отрасли, портал использует соотношение общего числа партнеров и число предприятий, отмеченных наградами по итогам года. В ТОП-10 таких городов в мире на этот раз попал немецкий Дрезден. Столица федеральной земли Саксония оказалась на четвертом месте - вслед за городами из Италии, Тайваня и Испании.

Дрезден
Дрезден - самый гостеприимный город Германии Фото: Robert Michael/dpa/picture-alliance

Самые гостеприимные города в мире - 2023

• Полиньяно-а-Маре, Италия
• Хуалянь, Тайвань
• Сан-Себастьян, Испания
• Дрезден, Германия
• Клайпеда, Литва
• Йорк, Великобритания
• Ушуая, Аргентина
• Порту-де-Галиньяс, Бразилия
• Мехико, Мексика
• Голд-Кост, Австралия

Отметим, что ранее Дрезден также попал в список "Best in Travel 2023", составляемый популярным туристическим издательством Lonely Planet. Авторы путеводителя отметили продолжающуюся модернизацию этого города, появление нового и сохранение старого в облике саксонской столицы, а также планирование и осуществление градостроительных проектов с учетом требований безбарьерного доступа и защиты климата.

Рейнланд-Пфальц
Виноградники на Мозеле в земле Рейнланд-ПфальцФото: imago images/Manngold

Портал booking.com также назвал самые гостеприимные регионы в отдельных странах. В Германии на первом месте оказалась федеральная земля Рейнланд-Пфальц - популярный регион для отдыха, известный своими винодельческими и кулинарными традициями.  

Самые гостеприимные регионы в Германии - 2023

• Рейнланд-Пфальц
• Саксония
• Тюрингия
• Бавария 
• Саар

Позитивный сигнал в сложные времена

Власти Саксонии, комментируя новость, выразили благодарность здешним предприятиям гостиничного бизнеса. Государственный министр по делам культуры и туризма в земельном правительстве Барбара Клепш (Barbara Klepsch) отметила, что сотрудники отрасли вкладывают в свою работу всю душу и сердце, заботясь о том, чтобы гости чувствовали себя здесь как дома. В свою очередь, председатель Земельного туристического объединения Саксонии Йорг Маркерт (Jörg Markert) назвал полученные высокие оценки важным позитивным сигналом в сложные времена.

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