Число прошений об убежище в ФРГ выросло в 1,5 раза

В ушедшем году в ФРГ подано на 51,1 процента заявок об убежище больше, чем в 2022-м. С отрывом самая большая группа просителей - выходцы из Сирии.

В 2023 году в Германии зафиксирован резкий скачок числа прошений о предоставлении убежища. С соответствующим ходатайством к властям страны обратились 351 915 человек - это на 51,1 процента больше, чем годом ранее, сообщило в понедельник, 8 января, Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (Bamf).

Из общего числа заявлений 329 120 были первичными и 22 795 - на продление срока разрешенного пребывания в ФРГ. Самую большую группу соискателей составляют выходцы из Сирии - 104 651 человек. Далее следуют Турция (62 624), Афганистан (53 582), Ирак (12 360), Иран (10 206), Грузия (9399) и Россия (9028). В прошлом году приток мигрантов значительно увеличился по всему Евросоюзу, но Германия оставалась главным пунктом притяжения для просителей убежища в ЕС.

Число беженцев из Украины также увеличилось в результате российской агрессии. Однако они не должны просить в Германии убежища, поскольку им, как правило, предоставляется временная защита. К концу октября Германия приняла около 1,17 миллиона украинских беженцев - больше, чем какая-либо другая страна ЕС.

В минувшем году Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев рассмотрело 261 601 заявление об убежище, предоставив просителям официальный статус в 51,7 процента случаев.

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