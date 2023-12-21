ЕС реформирует систему предоставления убежища: что меняется

Рассмотрение прошений об убежище в странах ЕС станет более строгим и кратким. Цель - сократить число прибывающих мигрантов. Но чтобы реформа вступила в силу, потребуется еще два года.

В среду, 20 декабря, представители Европарламента, Еврокомиссии и государств-членов ЕС согласовали проект реформы, касающейся общей миграционной политики и системы предоставления убежища. Глава Европарламента Роберта Метсола, комментируя результат, заявила, что работа над проектом велась десять лет. Теперь одобрение "Пакта о миграции и предоставлении убежища" - так официально называется подготовленный пакет законодательных актов - вышло на финишную прямую.

Роберта Метсола Фото: European Union

"Это огромный успех в год, когда будет избран новый состав Европарламента", - подчеркнула Метсола, не скрывавшая своего удовлетворения. Реформа не идеальна, но это компромисс, который гораздо лучше, чем нынешнее состояние процедур, регулирующих предоставление убежища в ЕС, добавила она. И выразила надежду на то, что принятое решение сможет лишить правопопулистские партии многих их аргументов в год выборов в Европарламент. "Европа может достичь успеха в вопросе, который волнует людей", - отметила Метсола.

Практическая реализация реформы займет два года

Однако еще пройдет некоторое время, прежде чем новые процедуры предоставления убежища в ЕС вступят в силу. Во-первых, Европарламент и страны-члены Евросоюза должны официально принять соответствующие нормативные акты. После этого потребуется около двух лет, чтобы новые правила были полностью внедрены в государствах, входящих в ЕС, уточнят евродепутат от Швеции Томас Тобе, который участвовал в выработке проекта реформы как представитель Христианско-демократической фракции Европарламента.

Лагерь беженцев на итальянской Лампедузе, сентябрь 2023 года Фото: Marco Alpozzi/LaPresse via ZUMA Press/picture alliance

Суть новых правил заключается в обязательстве всех стран-членов ЕС на внешних его границах регистрировать и проверять всех прибывающих мигрантов. Такая проверка должна выявить, являются ли мигранты выходцами из стран, для граждан которых доля удовлетворенных ходатайств о предоставлении им убежища в ЕС составляет менее 20% от поданных прошений.

Если это так, то такие мигранты, включая семьи с детьми, должны быть направлены на прохождение "ускоренной пограничной процедуры". В закрытых лагерях вблизи границы в течение двенадцати недель должно быть принято решение о том, подлежат ли они немедленной депортации или, возможно, все же нуждаются в защите.

Обязательство государств-членов ЕС проявить солидарность

Те, кого признают нуждающимися в защите, будут проходить обычную процедуру рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища - как и мигранты из стран, для которых доля удовлетворения таких прошений превышает 20%. Как и прежде, ответственность за процедуру предоставления убежища будет нести та страна ЕС, куда мигранты сначала прибыли.

Новым является то, что впервые будет введена "обязательная солидарность" для всех 27 государств-членов ЕС. Нагрузка на такие особенно страдающие от наплыва соискателей убежища страны, как Италия, Кипр, Мальта или Греция, должна быть уменьшена посредством перераспределения мигрантов. Если входящие в Евросоюз государства с севера или востока этого объединения решат отказаться от приема мигрантов, то они могут вместо этого выплачивать пособия в натуральной форме или сбор в размере 20 000 евро за каждого непринятого ими человека.

Чтобы обеспечить репатриацию после завершения пограничных процедур, Еврокомиссия хочет еще более активно, чем раньше, вести переговоры со странами происхождения и транзита мигрантов. Их депортация также должна быть возможна в так называемые безопасные третьи страны. До сих пор только пятая часть всех лиц, обязанных покинуть страны ЕС, была выдворена из них.

Еврокомиссия отвергает критику в свой адрес

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, потратившая годы на достижение компромисса по вопросу предоставления убежища, настаивает на том, что ситуация для будущих мигрантов не ухудшится. "Теперь на протяжении всей процедуры им будет предоставляться юридическая помощь, и право на судебный пересмотр (решения. - Ред.) будет сохранено", - сообщила Йоханссон журналистам. Этим она отреагировала на резкую критику со стороны почти 50 благотворительных организаций, которые считают, что новые правила неудобны для использования и ведут к ограничению права на убежище или даже прав человека.

Ива Йоханссон Фото: Johanna Geron/REUTERS

НКО, которые помогают беженцам, изложили свои критические доводы в открытом письме к участвовавшим в подготовке миграционной реформы представителям Европарламента, Еврокомиссии и стран-членов ЕС. Еврокомиссар Илва Йоханссон пообещала, что семьи с детьми, которые будут проходить ускоренную пограничную процедуру, получат специальное жилье и уход.

Правительство Германии долго сопротивлялось распространению такой процедуры на семьи с маленькими детьми, но в итоге сдалось. Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser), тем не менее, похвалила согласованный проект реформы, оценив его как большой успех для Европы. "Если мы хотим сохранить Европу с открытыми границами внутри нее, то мы должны защитить внешние границы и добиться функционирования (соответствующих. - Ред.) процедур. Мы хотим положить конец смертям в Средиземном море, хаосу и беззаконию на внешних границах", - заявила Фезер в Берлине.

"Запланированная реформа противоречит правам человека и приведет к еще большим страданиям, еще большему пушбэку (англ. рushback, в данном случае - оттеснение и выдворение беженцев и мигрантов без рассмотрения их прошений об убежище. - Ред.) и еще большему насилию на внешних границах ЕС, - раскритиковала реформу Юлия Духров (Julia Duchrow), генеральный секретарь отделения Amnesty International (AI) в Германии. - Это не решит существующие проблемы, а только обострит их".

Мигранты на российско-финской границе, 21 ноября 2023 года Фото: Jussi Nukari/picture alliance

В случае так называемой "инструментализации" проблемы мигрантов, например, доставления их к границам ЕС с Беларусью или Россией, новые правила предусматривают немедленное выдворение таких лиц без всякой процедуры. Это положение вызывает особую критику со стороны Amnesty International. Италия, отмечают в AI, может, например, обвинить организации, которые занимаются спасением мигрантов на море, в их "инструментализации" и отправить назад людей, потерпевших кораблекрушение.

Все зависит от доли удовлетворенных ходатайств об убежище

По данным Европейского статистического ведомства (Eurostat), новая ускоренная процедура пересечения границы коснется, например, выходцев из Пакистана или Венесуэлы, поскольку для них уровень удовлетворения прошений о предоставлении убежища в странах ЕС находится в среднем ниже 20%. А мигранты из Сирии, Сомали, Мали или Афганистана - для них этот показатель значительно выше 20% - будут проходить обычную процедуру, которая сейчас может занимать несколько лет.

В случае с Турцией ситуация в данный момент развивается очень динамично. Число просителей убежища из этой страны в 2023 году резко возросло, однако доля удовлетворенных ходатайств, например в Германии, снизилась с 28% в прошлом году до примерно 15% в нынешнем.

Отделение Федерального ведомства по миграции в Брауншвейге, октябрь 2023 года Фото: Julian Stratenschulte/dpa/picture alliance

Ни Греция, ни Италия пока еще не взяли на себя обязательств по строительству новых закрытых центров (Еврокомиссия в своих юридических документах называет их "центрами приема") содержания мигрантов для прохождения ими пограничных процедур. А Венгрия и Польша еще в июне отказались участвовать в обязательной программе солидарности в отношении приема мигрантов. Таким образом, практическая реализация новых нормативных актов, регулирующих предоставление убежища в ЕС, еще может принести неприятности.

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