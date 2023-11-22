Нелегальные мигранты на границе России и Финляндии

В ночь на 18 ноября 2023 года Финляндия приостановила работу четырех КПП на границе с Россией. Официальная причина - наплыв нелегальных мигрантов с российской стороны. Москва все обвинения в свой адрес отвергает. Три из закрытых КПП были единственными, которые связывали Финляндию с Ленинградской областью и Санкт-Петербургом. Остальные КПП на российско-финской границе находятся на территории соседней Карелии и Мурманской области.

СМИ сообщили, что власти Финляндии готовы рассмотреть возможность полного закрытия границ с РФ в ближайшее время. Приток беженцев многим напомнил ситуацию двухлетней давности, когда на границах Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией скопились мигранты, стремившиеся попасть в ЕС. Подробности - в досье DW.