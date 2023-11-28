Финляндия полностью закрыла сухопутную границу с Россией

Финляндия из-за наплыва нелегальных мигрантов до 13 декабря полностью закрывает сухопутную границу с Россией за исключением пункта пропуска на железной дороге для грузового сообщения "Вайниккала", заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо во вторник, 28 ноября.

Таким образом, на две недели будет закрыт последний работавший КПП на границе с Россией Райа-Йоосеппи-Лотта. Остальные КПП были закрыты в течение ноября. По словам премьера, решение о закрытии всей восточной границы было принято для "защиты национальной безопасности Финляндии от гибридной операции России".

Четыре из девяти КПП на границе с Россией были закрыты в ночь на 18 ноября - как минимум до 18 февраля 2024 года. С полуночи 24 ноября на границе Финляндии с Россией были закрыты еще три КПП.

Рост числа мигрантов из третьих стран на границе Финляндии с РФ

С августа 2023 года на границе Финляндии с Россией резко увеличилось число просителей убежища из Ирака, Сирии, Йемена, Сомали и других стран Ближнего Востока и Африки. У большинства из них нет документов, необходимых для въезда в Финляндию. С начала ноября число таких мигрантов на российско-финской границе превысило 600 человек.

По мнению финских властей, российские власти занимаются организованным подвозом мигрантов. Премьер-министр Петтери Орпо заявил, что "Россия безжалостно использует граждан третьих стран". "Этих людей выталкивают к границе и не пускают обратно", - сказал он. При этом Орпо отметил, что полное закрытие границы - не в интересах России. "В интересах всех, чтобы эта ситуация (с просителями убежища на границе с РФ. - Ред.) закончилась. Это не в интересах самой России, что живущие в Финляндии россияне не могут ездить в РФ", - подчеркнул глава правительства Финляндии.

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