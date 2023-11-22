Финляндия оставит на границе с РФ лишь один КПП

На фоне нарастающего кризиса вокруг наплыва мигрантов на границе Финляндии и России власти в Хельсинки решили закрыть на 1340-километровом участке границы все пункты перехода, кроме одного - наиболее труднодоступного. Открытым останется лишь переход "Райа-Йоосеппи" на северо-востоке страны, заявил среду, 22 ноября, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Он расположен так далеко на севере, что "необходимо приложить большие усилия, чтобы туда попасть", - указал Орло.

На этом КПП, работающем четыре часа в сутки, ищущие убежище по-прежнему могут подавать заявления о предоставлении международной защиты, отмечается далее. Три остающиеся в настоящее время открытыми пункта пересечения границы прекратят работать с полуночи 24 ноября. Действие этой меры пока ограничено до 23 декабря. По словам Орпо, имеется все больше признаков ухудшения ситуации на восточной границе.

Кризис на границе Финляндии и РФ

Власти Финляндии обосновывают решение закрыть границу с Россией резким увеличением потока нелегальных мигрантов из третьих стран с российской территории. Сотни граждан Ирака, Сирии, Йемена, Сомали и других стран Ближнего Востока и Африки переходят российскую границу, чтобы попасть в Финляндию. Число просителей растет с августа, у большинства из них при этом нет документов, необходимых для въезда в Финляндию. С начала ноября этот показатель превысил 600 человек.

Хельсинки обвинил российскую сторону в организации этого потока, указав, что подобное уже случалось в 2015 году. Замглавы финской погранслужбы Маркку Хассинен заявил, что власти считают эту деятельность "четко организованной", поскольку она "не могла возникнуть сама по себе". "Это серьезная угроза национальной безопасности, которая уже отягощает деятельность властей в районе восточной границы", - заявил Хассинен. СМИ сообщают о случаях выталкивания просителей убежища через границу из России против их воли и отказах принять их обратно.

Первые пять погранпереходов прекратили работу на прошлой неделе: четыре из девяти ("Иматра", "Ниирала", "Нуйямаа" и "Ваалимаа") - в ночь на 18 ноября, пятый КПП, "Вартиус", - 19 ноября. Перед этим финские власти отправили на помощь пограничникам в "Вартиусе" вооруженные силы.

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