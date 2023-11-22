Беженцы на границе с Финляндией: ЕС будет действовать сообща

Ситуацию с беженцами на финско-российской границе обсудили Европарламент, представители Еврокомиссии и Совета ЕС. Все они подчеркнули необходимость общей жесткой политики для защиты от подобных угроз из РФ.

Последние события на внешней границе Европейского Союза между Финляндией и Россией, когда с российской стороны на финскую хлынул поток беженцев, стали темой обсуждения в Европарламенте в Страсбурге, в котором приняли участие как депутаты, так и представители Еврокомиссии и Совета ЕС. Этот вопрос был срочно внесен в повестку вторника, 21 ноября. Во всех институтах Евросоюза убеждены, что ему нужна единая политика для борьбы с гибридными угрозами, в частности со стороны России, использующей миграцию как оружие.

Депутаты Европарламента выразили единодушную поддержку Финляндии, при этом подчеркнув важность защиты прав и достоинства мигрантов, чью уязвимую ситуацию эксплуатирует "путинская машина". "Нам нужно защищать свои границы, но и свои ценности", - резюмировала еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон. Она, как и многие выступавшие парламентарии, призвала выработать общий жесткий ответ ЕС на подобные вызовы.

Приток беженцев на границе России с Финляндией Юханссон назвала дежавю, напомнив, что два года назад подобная ситуация была создана Александром Лукашенко на границах Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией. "Мы разобрались с этим тогда, разберемся и сейчас", - заявила еврокомиссар. По ее мнению, Евросоюзу необходима единая концепция для решения проблемы инструментализации беженцев, направляющей "наши собственные ценности против нас же самих".

Помимо решительной общей политики, Евросоюзу нужно больше ресурсов Европола и Европейской погранслужбы (Frontex) на самой длинной внешней границе с Россией, а также модель противодействия гибридным операциям, настаивает депутат от Финляндии Сирпа Пиетикайнен.

Финские депутаты рассказали подробности

Другие финские парламентарии сообщили подробности происходящего. Так, по их данным, только в ноябре на границу прибыли около 500 молодых мужчин с неполными документами, удостоверения личности которых "таинственно исчезли в дороге". По информации финнов, в Россию иностранцев активно заманивает ФСБ, затем их обеспечивают велосипедами и на автобусах доставляют к границе. В основном это граждане Сирии, Сомали и Йемена, которых бросают на контрольно-пропускных пунктах в двадцатиградусный мороз. После закрытия четырех пунктов пропуска из девяти, беженцы двинулись на север, в Лапландию, где у них остается возможность обращения за международной защитой. "Организованной государством контрабандой людей" назвал эти действия австрийский депутат Лукас Мандль.

В ходе обсуждения прозвучали призывы ввести санкции против ответственных за кампанию по доставке мигрантов на границу, а также разработать четкие правила в отношении не имеющих права на убежище мигрантов, чтобы Россия не могла и далее злоупотреблять недоработками в миграционной политике ЕС для создания кризиса, "чтобы отвлечь ЕС от Украины".

Госсекретарь по иностранным делам председательствующей в Совете ЕС Испании Анхелес Морено Бау призвала Европарламент представить законодательные предложения.

Начиная с середины ноября сотни граждан Ирака, Сирии, Йемена и других стран Ближнего Востока направились с российской стороны на границу, чтобы попасть в Финляндию. У большинства просителей убежища нет необходимых для въезда в Финляндию документов. Финские власти считают эту деятельность "четко организованной", которая "не могла возникнуть сама по себе" и представляет серьезную угрозу национальной безопасности.

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