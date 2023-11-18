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Финляндия закрыла 4 из 9 КПП на границе с РФ

Ольга Лебедева
18 ноября 2023 г.

Власти Финляндии обвинили РФ в организации наплыва на территорию страны нелегальных мигрантов и закрыли погранпереходы "Иматра", "Ниирала", "Нуйямаа" и "Ваалимаа" на юго-востоке страны.

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Погранпереход "Нуйямаа" на границе России и Финляндии
Погранпереход "Нуйямаа" на границе РФ и ФинляндииФото: Vesa Moilanen/dpa/Lehtikuva/picture alliance

Из-за увеличения числа мигрантов Финляндия закрыла четыре из девяти погранпереходов на границе с Россией. В ночь на субботу, 18 ноября, приостановлена работа КПП "Иматра", "Ниирала", "Нуйямаа" и "Ваалимаа" на юго-восточном участке границы. В этом районе остается открытым только железнодорожный погранпункт "Вайниккала", находящийся на ветке Санкт-Петербург - Хельсинки, сообщила пограничная служба Финляндии.

Решение будет действовать три месяца

Решение, о котором объявил несколько дней назад премьер-министр страны Петтери Орпо, будет действовать на протяжении трех месяцев до 18 февраля. По заявлениям властей Финляндии, оно связано с резким увеличением потока нелегальных мигрантов из третьих стран с территории России. Хельсинки обвинили российскую сторону в организации этого потока, указав, что подобное уже случалось в 2015 году. По словам президента Финляндии Саули Ниинистё, страна была готова "к такого рода гадости со стороны России". В МИД России отвергли обвинения.

Для рассмотрения прошений об убежищах останутся открытыми два погранпункта: "Салла" на границе Финляндии с Мурманской областью и "Вартиус" на границе с Карелией, уточнил Орпо. Кроме того, продолжат работу пункты "Райя-Йоосеппи" и "Куусамо", а также железнодорожный пункт пропуска "Вайниккала".

Число просителей убежища вновь резко возросло

На границе РФ и Финляндии 17 ноября вновь выросло число просителей убежища без необходимых документов. По данным финских пограничников, на юго-востоке страны были зарегистрированы 163 таких мигранта - вдвое больше, чем за всю предыдущую неделю.

Между тем, российские госСМИ сообщили об акции протеста россиян в Хельсинки против закрытия погранпереходов на границе. Днем 18 ноября около 300 человек призвали открыть границу с РФ, написало РИА "Новости".

Наплыв мигрантов из третьих стран на границе РФ и Финляндии

В последние дни сотни граждан Ирака, Сирии, Йемена и других стран Ближнего Востока переходят российскую границу, чтобы попасть в Финляндию, отмечает издание YLE News. Число просителей растет с августа, у большинства из них при этом нет необходимых для въезда в Финляндию документов. Замглавы финской погранслужбы Маркку Хассинен заявил, что власти считают эту деятельность "четко организованной", поскольку она "не могла возникнуть сама по себе". "Это серьезная угроза национальной безопасности, которая уже отягощает деятельность властей в районе восточной границы", - заявил Хассинен.

В свою очередь глава МВД Мари Рантанен указала, что решение о закрытии погранпереходов было принято на основании информации пограничников и других органов о том, что "власти иностранного государства сыграли свою роль" в наплыве мигрантов без необходимых документов. Собеседник YLE, занимающийся перевозкой людей, рассказал изданию, что российские пограничники начали пропускать граждан третьих стран без необходимых виз. "КПП закрыли, но нам открыли другой вход", - рассказал контрабандист. YLE обнаружило в интернете рекламные объявления на арабском языке о подобных "турах" в Финляндию за 2 тысячи долларов США (около 1840 евро).

Накануне стало известно, что на один из КПП на границе Эстонии и РФ доставили бетонные блоки для возможного перекрытия перехода.

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