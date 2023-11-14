Финляндия готовится ограничить пересечение границы с РФ

Реагируя на то, что при содействии российских властей резко увеличился приток нелегальных мигрантов на территорию Финляндии, Хельсинки планирует шаги вплоть до закрытия границы с Россией.

В Финляндии резко подскочило число нелегальных мигрантов, прибывающих из России, и Хельсинки готовит меры для урегулирования ситуации. Об этом во вторник, 14 ноября, заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Петтери Орпо, отметив, что среди прочих шагов рассматривается закрытие отдельных погранпунктов или даже всей границы.

По его словам, российские таможенники изменили практику и теперь пропускают и даже подвозят к границе людей без необходимых документов. Очевидно, что этим людям помогают добраться до границы, заявил финский премьер, подчеркнув, что к таким действиям следует подходить серьезно. "Мы следим за ситуацией и готовы принять меры", - приводит его слова медиакорпорация Yle.

Финский министр: Власти РФ изменили методы работы

О том, что число соискателей убежища, прибывающих со стороны РФ, значительно возросло за короткое время, рассказала журналистам министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен. "Российские власти изменили методы работы, разрешив въезд в Финляндию, несмотря на отсутствие необходимых документов, - пояснила она. - То есть мы говорим о нелегальной миграции".

По словам министра, МВД в срочном порядке готовит предложение, которое позволит при необходимости ограничить пересечение границы между Россией и Финляндией, вплоть до закрытия пропускных пунктов.

По данным финской погранслужбы, если с 1 августа по 12 ноября в страну прибыл 91 человек без необходимых документов, то только с начала текущей недели, то есть за сутки с небольшим, их было около 60. Речь идет о гражданах третьих стран, таких как Ирак, Сомали и Йемен, проезжающих через Россию транзитом, которые после пересечения границы запрашивают убежище в Финляндии.

Двумя днями ранее Финляндия запретила въезд на ее территорию из России на велосипедах.

Протяженность общей границы Финляндии с Россией составляет 1340 км. Она также является внешней границей Европейского Союза.

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