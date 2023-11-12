Финляндия запретила въезд россиянам на велосипедах

По данным СМИ, с 9 ноября как минимум три КПП на российско-финской границе перестали пропускать велосипедистов из РФ. Официально о запрете не сообщалось.

Финляндия запретила въезд на ее территорию из России на велосипедах, сообщило в субботу, 11 ноября, петербургское издание "Фонтанка" со ссылкой на граждан РФ, пытавшихся пересечь границу. "Получить письменное подтверждение нигде не удается, но велосипедистов разворачивают. Звонили финским пограничникам - они подтвердили. Меня лично сегодня развернули", - рассказал изданию один из читателей.

Дежурный сотрудник пограничной охраны контрольно-пропускного пункта "Ваалимаа" сообщил государственному агентству РИА "Новости", что все КПП на юго-востоке Финляндии закрыты для въезда в страну на велосипедах из России с 9 ноября. С чем связаны ограничения и касаются ли они КПП в других финских регионах, собеседник агентства не уточнил.

Оставшийся способ пересечь границу - на автобусе

Всего на российско-финской границе работают девять пунктов пропуска. По данным "Фонтанки", въезд на велосипедах запрещен на КПП "Иматра", "Нуйамаа" и "Ваалимаа".

Издание отмечает, что это автомобильные пункты пропуска, пройти их пешком нельзя. Единственный оставшийся законный способ пересечь границу - на автобусе.

Погранслужба Финляндии не уведомляла о запрете

На сайте пограничной службы Финляндии в разделе, посвященном ограничениям на въезд граждан России, информации о запрете для велосипедистов нет. Однако велосипеды присутствуют в списке Еврокомиссии, в котором разъясняется порядок применения санкций против РФ, введенных из-за войны в Украине.

В том же перечне были автомобили с российскими номерами, въезд для которых власти Финляндии закрыли в сентябре.

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