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Финско-российская границаФото: Teri Schultz/DW
ПолитикаФинляндия

"Мы должны быть готовы". Финны строят забор на границе с РФ

Тери Шульц
55 мин. назад

Финляндия начала строить забор на границе с Россией. Жители приграничного финского города смирились с тем, что после начала войны в Украине приходится по-новому строить отношения с "непредсказуемой" Россией.

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Новый 200-километровый забор, который Финляндия начала строить вдоль своей восточной границы, не предназначен для предотвращения гипотетического военного вторжения России. Принимая решение о его строительстве и расширении видеонаблюдения на границе, финское правительство руководствовалось другими соображениями.

За последние несколько лет каждая страна Европейского Союза и НАТО, граничащая с Россией или Беларусью, столкнулась с массовым наплывом нелегальных мигрантов, организованным Москвой. Латвия, Литва и Польша пережили худшее в 2021 году, но это также происходило в 2015 и 2016 годах на пограничных переходах в финской Лапландии. Финляндия стала последней из этих стран, решивших построить физический барьер на своей границе с Россией.

"Отношения с Россией начинаются с нуля"

Хотя война в Украине не стала толчком к принятию такого решения, она определенно его подкрепила. "Мы видели, что Россия сделала в Украине, так что все возможно", - пояснил замглавы департамента по вопросам оборонной политики в министерстве обороны Финляндии Юха Мартелиус. - После этого люди поняли, что наши новые отношения с россиянами начинаются с нуля. Неважно, чем закончатся нынешние события в Украине, у нас будут совершенно другие отношения с Россией, чем раньше".

Пограничный переход из России в Финляндию у Иматры
Пограничный переход из России в Финляндию у ИматрыФото: Teri Schultz/DW

В городе Иматра, ближайшем к тому месту, где начинается строительство забора, никто не испытывает энтузиазма по поводу этого проекта, но жители смирились с ним, рассказал в интервью DW мэр города Матиас Хильден. "Немного грустно, что нам это нужно", - сказал он.

По словам Хильдена, десять лет назад никто не обращал особого внимания на русскую речь в магазинах или спа-центрах, а автомобили с российскими номерами встречались повсюду на улицах города, расположенного всего в 7 километрах от границы. В те времена "россияне покупали почти каждый второй объект недвижимости" в этом районе, говорит он, а приезжавшие на один день граждане РФ обеспечивали надежный доход магазинам Иматры. По словам мэра, некоторым из них пришлось закрыться, когда поездки прекратились из-за пандемии коронавируса. Сокрушительным ударом для других предприятий торговли и сферы обслуживания стал запрет на въезд российских туристов в результате санкций ЕС за войну в Украине.

Мэр Иматры: Никто не рассчитывает на дружеские отношения в ближайшее время

Теперь, полагает Хильден, русская речь на улицах города будет точно вызывать подозрительные взгляды, и никто не рассчитывает на возвращение дружеских отношений в ближайшее время. "Нужно готовиться к угрозам, которые могут произойти в будущем", - добавил он.

Житель Иматры Уильям Денисюк сказал, что у людей разные предчувствия, вплоть до сценариев военного вторжения. "Понятно, что люди нервничают", - сказал он, описывая, как друзья, у которых были очень четкие планы и которые не беспокоились о будущем здесь, теперь думают: "Может быть, я отложу это на год и посмотрю, как пойдут дела". Потому что никто не хочет инвестировать много денег во что-то, а затем в течение года увидеть, что это оказалось под чьим-то контролем, говорит он.

Денисюк указал на украинский Донбасс, большая часть которого в настоящее время оккупирована Россией, где Кремль использовал русскоязычных жителей региона в качестве предлога для вторжения.

Полковник пограничной службы: Мы должны быть готовы

Хотя это может показаться самым экстремальным сценарием, который можно себе представить в Финляндии на данный момент, озабоченность также высказал Юха Мартелиус из финского Минобороны. Он отметил, что до войны в Украине в Хельсинки "знали, что Россия была готова применить военную силу в некоторых крайних случаях". "Теперь мы знаем, что Россия готова использовать военную силу в случаях, которые не кажутся крайними", - добавил он.

Командир подразделения финской пограничной службы Мика Ритконен
Мика РитконенФото: Teri Schultz/DW

В лесу, который расчищают, чтобы освободить место для забора, полковник Мика Ритконен, командир подразделения финской пограничной службы, подчеркнул, что нет никаких признаков того, что Россия планирует начать какие-либо враждебные действия в отношении Финляндии в ближайшее время. Но, добавил он: "Кто-нибудь знает, что Россия будет делать в будущем? По крайней мере, я не знаю. Мы должны быть готовы".

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